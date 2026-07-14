日韓で信教の自由弾圧、宗教指導者の逮捕相次ぐー米当局者らが調査

日本と韓国は共に豊かで成功した民主主義国家であり、米国の中核的同盟国でもある。しかし、このところ、両国で信教の自由を制限する動きが強まっており、懸念の声が上がっている。

ソウルの大統領府（青瓦台）でブリーフィングに出席する韓国の李在明大統領＝６月29日（ＥＰＡ時事）

日本の最高裁は６月、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が政府の２０２５年３月の解散命令を不服として起こした特別抗告を退けた。これにより、家庭連合の解散は確定した。

韓国でも同様の動きが進んでいる。李在明政権は複数のキリスト教会指導者をさまざまな容疑で捜査対象とし、さらに政府に教会を解散させる権限を与える法案が国会で審議中だ。

６月24日には、保守系キリスト教会「新天地イエス教証しの幕屋聖殿（新天地）」の創設者、李萬熙氏（95）が、信者に政治活動を強要した容疑で逮捕された。昨年末には、釜山世界路教会の孫炫補牧師が、李在明大統領への反対集会を主導した後、公職選挙法違反の罪で数カ月間収監された。

また、家庭連合の韓鶴子総裁（83）は、金建希前大統領夫人に高級バッグなどを贈った贈賄の罪で昨年９月以降拘束されている。韓氏は容疑を否認しているが、心臓疾患や緑内障、転倒による外傷などで入院中で、回復すれば再び収監される可能性がある。

検察は10日、韓氏に対し懲役13年を求刑した。

これらの事件を受け、宗教と政治の境界線をどこに引くべきかを巡る議論が高まっている。

韓国では、無所属の崔赫鎮議員が今年１月９日、「民法の一部改正案」を提出した。韓国メディアでは内容から「教会解散法」と呼ばれている。

背景には、２０２４年12月に尹錫悦大統領（当時）が戒厳令を宣布し、政権が崩壊したことがある。李政権発足後、尹前政権との関係がある人物に対する捜査が相次いでいる。

法案が成立すれば、韓国政府は宗教団体を解散させ、資産を差し押さえ、宗教活動を管理する権限を持つことになる。

法案に反対する人々は国内外に支援を求めている。

保守系野党「国民の力」はワシントン・タイムズの取材に対し、「信教の自由は憲法が保障する基本権であり、『教会解散法』の成立阻止に全力を尽くす」と表明した。

同党の張東赫代表も外国人記者団に対し、「韓国は他の民主国家と同様、すべての国民の信教の自由を認めている。しかし李在明政権の下で、この重要な価値は著しく侵害されている」と語った。

米国務省民主主義・人権・労働局のバーンズ国務次官補とターナー国務副次官補代行、ホワイトハウス信仰連絡官ベルシス・ロメロ氏、大使館職員らが今月に入り、釜山世界路教会を訪問し、孫牧師と面会した。

調査結果は、今年後半に公表予定の報告書に盛り込まれる見通しだ。

孫牧師の息子チャンス氏は、「法案の勢いはいったん止まっている」が、依然として国会法制司法委員会で審議中だと説明。「法案が再び動きだせば、聖書の教えに従って、迅速に対応する」と語った。（ソウル、ワシントン・タイムズ特約）