トップ国際北米地方政治狙う中国の影　前市長が「違法代理人」認める　米加州
北米

地方政治狙う中国の影　前市長が「違法代理人」認める　米加州

By 川瀬 裕也

米カリフォルニア州アルカディア市のアイリーン・ワン前市長がこのほど、中国政府当局者の指示を受けて米国内で宣伝活動を行いながら、その関係を米政府に届け出なかったとして「違法代理人」の罪を認め、市長と市議を辞任した。【...全文を読む】

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