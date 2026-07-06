トップ国際北米地方政治狙う中国の影 前市長が「違法代理人」認める 米加州 北米 地方政治狙う中国の影 前市長が「違法代理人」認める 米加州 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年7月6日 10時11分 By 川瀬 裕也 XLINEFacebookEmailPrint 米カリフォルニア州アルカディア市のアイリーン・ワン前市長がこのほど、中国政府当局者の指示を受けて米国内で宣伝活動を行いながら、その関係を米政府に届け出なかったとして「違法代理人」の罪を認め、市長と市議を辞任した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事共産主義「決して機能せず」 トランプ氏、米建国２５０年で演説 人気記事 北米 知日派ジョセフ・ナイ氏死去 ソフトパワー提唱 北米 「インド太平洋」戦略 対中構想の枠組みを変えた 【連載】安倍政治のレガシー（２） 北米 性別は「男性と女性」のみ トランプ氏が大統領令 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 「米国の復活」宣言 ウクライナ侵攻終結へ意欲 トランプ氏 初の議会演説 北米 バイデン政権 天安門事件で批判弱める 中国との対話再開を優先か 北米 【連載】トランプ２．０へ本格始動―総括・米共和党大会（下） 「熱気」の維持がカギに 北米 信教の自由、外交の優先課題―バンス米副大統領 新着記事 北米 共産主義「決して機能せず」 トランプ氏、米建国２５０年で演説 北米 【連載】建国２５０年 アメリカの原点をたどる（4）祝賀が映す二つの「米国像」 北米 【連載】建国２５０年 アメリカの原点をたどる（３）不法移民流入で揺らいだ法治 北米 【連載】建国２５０年 アメリカの原点をたどる（２）トランプ政権、建国理念の再生へ動く 北米 【連載】建国２５０年 アメリカの原点をたどる（１）「信仰の力」で国家を再建 北米 米、造船業立て直しへ、海軍増強 中国への遅れ逆転する 予算局長官 北米 ＬＧＢＴ「プライド」勢いに陰り 保守派、伝統的家族観祝う月に 北米 米南部テキサス州上院選で保守派に地殻変動 予備選で共和党重鎮が敗北 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 日韓の宗教圧迫に懸念 韓鶴子氏拘束など元米高官証言―米下院公聴会 北米 米で国際宗教自由サミット 日韓から「迫害」ドミノ 高齢の韓鶴子氏釈放を 米信仰局顧問ら懸念 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 米大統領 宗教の自由委員会新設 「神の下の一つの国家」強調 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー