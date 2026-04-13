Ｚ世代はＡＩに懐疑的　学習能力の低下懸念

10～20代の「Ｚ世代」は、人工知能（ＡＩ）が生産性を向上させるという考えに対し、懐疑的になりつつあることが分かった。

米世論調査会社ギャラップとウォルトン・ファミリー財団の調査によると、Ｚ世代の多くはＡＩツールの使用が将来的に学習能力を低下させる可能性が高く、創造性や調査能力の向上にも貢献しないと考えている。

調査「Ｚ世代の声―ＡＩパラドックス」は２０２６年２月24日～３月４日にかけ、14歳から29歳までの１５７２人を対象に実施された。

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それによると、ＡＩに対して「強く期待している」は25年と比べ14ポイント低下して22％、「期待している」は９ポイント減の18％となった一方、「反発」は９ポイント増の31％となった。

就業しているＺ世代では、ＡＩが労働市場にもたらすリスクが利益を上回ると考える割合が48％で、利益の方が大きいとする15％の約３倍に上った。

Ｚ世代全体の約半数（51％）がＡＩを日常的または定期的に利用しており、まったく使っていないと答えたのは19％にとどまった。

将来、ＡＩを活用するための準備は十分できていると考える人が多い一方で、学校や職場でのＡＩによる支援の正確性や効率性を全面的に信頼することには慎重な姿勢が目立つ。

それでも、この世代がＡＩに対して強い「好奇心」を抱いていることが示された。（ワシントン・タイムズ特約）