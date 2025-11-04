【連載】トランプＶＳ米名門大学「文化マルクス主義」との戦い（７）「多様性」の下、左派思想浸透

就任初日の１月20日、大統領令に署名するトランプ米大統領（ＵＰＩ）

米大学で近年、拡大されてきた「多様性・公平性・包括性（ＤＥＩ）」プログラムだが、その名前とは裏腹に、異論を排除しつつ、左派的な人種イデオロギーを浸透させる手段となってきたのが実情だ。

この問題を早くから追及してきた保守系ジャーナリストのクリストファー・ルフォ氏は２０２３年、南フロリダ大学における「生徒を人種ごとに分離する過激なＤＥＩプログラム」の資料を入手し、公開した。

それによると、白人はまず「白人の罪悪感」を経験し、「白人であることは気分が悪い」と考え、その後アイデンティティー「崩壊」のプロセスに入る。その後「再統合」を経て、最終的には「抑圧システムに反対する活動」を始めるようになるとされている。

資料は、米国の「制度的な人種差別」を強く批判し、学生に「特権」と「抑圧」に対処するために人種的に隔離されたカウンセリングプログラムに参加することを奨励するなど、「文化マルクス主義」の影響をうかがわせる。

近年、ＤＥＩを推進する組織は大学に急速に浸透し、学内で大きな力を持つ「官僚機構」として拡大。特に２０２０年に高まった「ブラック・ライブズ・マター（黒人の命も大切）」運動後、増大した。

突出して多いのはミシガン大学で、同大元教授のマーク・ペリー氏の調査によると、２４１人のＤＥＩ職員を雇い、合計で３０００万㌦（約46億円）以上を支払った。保守系シンクタンク、ヘリテージ財団が21年に米65大学を対象に調査したところ、各大学に平均45人のＤＥＩ担当スタッフがいることが分かった。これは歴史学教授の１・４倍の数だという。

肥大化するＤＥＩ機構について批判の声を上げたのが、シカゴ大学のドリアン・アボット教授（地球物理学）だった。同氏は21年８月、ニューズウィーク誌への共著論文で、「入学、教員採用、授業内容、指導法に至るほぼすべての決定が、ＤＥＩの視点を通して行われている」と告発。これに反対する人たちは「自己検閲」を強いられていると訴えた。

ほどなくして起きた出来事が同氏の主張を裏付けることになった。アボット氏は同年９月にマサチューセッツ工科大学の講演に招かれていたが、急きょキャンセルされた。大学側は、ニューズウィーク誌の論文をその理由に挙げた。

ＤＥＩの取り組みの中で、特に異論を排除する「リトマス試験紙」の機能を果たしたとされるのが、教員の採用や昇進の際に要件とされた「ＤＥＩ宣言文」だ。これは採用選考に実際的な影響を与えており、例えば、カリフォルニア大学バークレー校の生命科学部門は、18年度に採用候補者のうち76％を多様性宣言文のみを理由に選考から除外したと報告した。

保守系非営利団体「全米学識者協会」が情報公開請求で23年に入手した文書によると、テキサス工科大学生物学部に教職員として応募した十数人に対するＤＥＩ宣言の評価内容が明らかになった。それによると、ある応募者は「私は学生を尊重し、平等に扱っているので、ＤＥＩが課題だとは思わない」と述べたが、「公平性と包括性の問題に対する理解の欠如を示している」として減点された。

特定人種に対する優遇策を進めてきたＤＥＩにとって打撃となったのが、23年６月に連邦最高裁が、入学選考で人種を考慮することは「違憲」と判断したことだ。さらに、トランプ氏が今年１月の就任初日にＤＥＩ禁止の大統領令を出したことで、連邦政府のみならず大学や企業でも見直しの動きが強まった。

白人男性などへの「逆差別」を生み異論を排除したＤＥＩに代わり、トランプ氏の掲げる「カラーブラインドな（人種を考慮しない）法の下の平等」がどこまで社会に浸透するか注目される。

（ワシントン山崎洋介）

