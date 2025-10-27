【連載】トランプＶＳ米名門大学―「文化マルクス主義」との戦い（２）脱北者も驚く反米左翼教育

脱北者パク・ヨンミさんの著書（通販サイト・アマゾンから）

米国の大学は左傾化しているといわれるが、実際はどれほど深刻なのか。米国在住の脱北女性パク・ヨンミさん（32）の証言ほど、これをストレートに物語るものはないだろう。大学を世界最悪の人権侵害国家・北朝鮮に劣らない暗黒社会だと評しているからだ。

パクさんが母親と共に脱北したのは13歳の時。中国で人身売買され、約２年間、奴隷生活を強いられる。ゴビ砂漠を歩いてモンゴルに逃れ、命からがら韓国に亡命した。

その後、パクさんは憧れだった米国に渡り、ニューヨークの名門コロンビア大学に入学する。だが、すぐに左翼色の強い同大の現実に幻滅する。まるで北朝鮮の学校のように反米プロパガンダが学生たちに教え込まれていたからだ。

パクさんは自伝『時間のある限り』で、コロンビア大学で目の当たりにした左翼イデオロギー教育の実例を紹介している。

例えば、入学直後のオリエンテーション。講師から19世紀の英女性作家ジェーン・オースティンの作品が好きな者はいるかと質問され、パクさんは手を挙げて登場人物に共感できると語った。すると講師は「間違っている」と断じ、「女性抑圧や人種差別、白人至上主義を促す作品だ」と、世界中で愛される古典文学をひどく見下したのだ。

西洋音楽の授業でも、クラシック音楽は有色人種が排除されていた時代に作られたため、これを「西洋音楽」と表現するのは不適切で、ただの「白人音楽」だと見下すような議論になった。ベートーベン作品を愛するパクさんは、当時の天才音楽家たちから多くのことを学べると述べたところ、講師はクラスメートの前で「洗脳されている」と叱責したのだ。

また、人権の授業では、男性が女性のためにドアを開けるのは善意ではなく、女性に対する力や支配の誇示が目的だと教えられた。あまりのばかばかしさに頭に来て反論したが、やはり講師から性差別文化に洗脳されていると一蹴された。

３月10日、米当局に拘束されたパレスチナ人コロンビア大学院生の釈放を求め、ニューヨーク市内でトランプ政権に抗議する親パレスチナの活動家（ＵＰＩ）

左翼イデオロギーを一方的に植え付け、これに反する意見を表明することを許さない大学は、北朝鮮社会と変わらなかった。パクさんは大学生活を「暗黒時代のように感じられた」と評しているが、自由の国・米国でまさか言論の自由が否定されるとは夢にも思わなかったに違いない。

パクさんが紹介した教育内容は、いずれも西洋文化の破壊を目論（もくろ）む「文化マルクス主義」が根底にある。同主義の源流の一つとなったのは、ドイツのフランクフルト大学に設立された「社会研究所」だ。ハンガリーのジェルジ・ルカーチやドイツ共産党員らが立ち上げたもので、これがいわゆる「フランクフルト学派」である。

フランクフルト学派の中心はユダヤ人のマルクス主義者で、１９３３年にナチスが権力を握ると、迫害を逃れて米国に亡命する。居場所を失った彼らを支援したのがコロンビア大学だった。こうして「新フランクフルト学派」が米国内に足場を築き、彼らの思想は広がっていった。

コロンビア大学では２０２３年のイスラム組織ハマスによるイスラエルへのテロ攻撃以降、親パレスチナの学生による抗議活動が激化し、反ユダヤ主義が高まった。トランプ政権は大学当局がこれに対応しなかったことを問題視し、４億ドルの補助金を凍結して改革を迫った。大学側は７月、圧力に屈する形で２億ドルの罰金支払いのほか、「多様性・公平性・包括性（ＤＥＩ）」の廃止など、さまざまな要求を受け入れた。

文化マルクス主義を米国内に浸透させる役割を果たしたコロンビア大学が、真っ先にトランプ政権の標的となり、改革に応じたことは、歴史的因縁を感じさせる。

（早川俊行）

【連載】トランプＶＳ米名門大学―「文化マルクス主義」との戦い（１）大学の左翼支配、国の脅威 改革訴えたカーク氏凶弾に