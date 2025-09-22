「偉大な自由の伝道者」トランプ氏　カーク氏を数万人が追悼

２１日、米西部アリゾナ州グレンデールで行われた保守活動家の追悼式典で演説するトランプ大統領（ＡＦＰ時事）

【ワシントン山崎洋介】10日に銃撃を受けて死亡した、米保守活動家のチャーリー・カーク氏の追悼式典が21日、米西部アリゾナ州で行われた。トランプ大統領は演説で「米国の自由のための、最も偉大な伝道者」と称（たた）えた上で、「彼が生涯を捧げた、この国を守るために前進する」とし、遺志を受け継ぐことを誓った。

保守系団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」の創設者で、若者に大きな影響力を持っていたカーク氏はユタ州の大学で公開討論中、銃撃により殺害された。追悼式にはバンス副大統領やルビオ国務長官を含め、数万人が詰め掛けた。

トランプ氏は事件について、「彼が心の中の真実を語ったがゆえに、冷酷で残忍な怪物によって無惨に命を奪われた」と非難。その上で「しかし暗殺者は目的を果たせなかった。チャーリーのメッセージはより大きく、強くなっている」と述べ、カーク氏への共感の広がりを強調した。

「決して屈しない」との誓いを掲げた、チャーリー・カーク氏追悼式典＝21日、米アリゾナ州（ＵＰＩ）

トランプ氏は、カーク氏が意見の異なる人たちと対話を尽くしてきたとも指摘、彼による「自由の灯火を、次世代へ手渡していかねばならない。一層、高らかに掲げる必要がある」とも強調した。さらに、敬虔（けいけん）なクリスチャンでもあったカーク氏が、政治の再編を超えて「精神的な覚醒」の必要性を訴え、「国境と法秩序、そして宗教がなければ、もはや国と呼べるものは残らない」とも訴えた。

「ターニング・ポイントＵＳＡ」を引き継いだ、妻エリカさんも登壇し、事件で起訴された容疑者に対し、「私は彼を赦（ゆる）す。それこそがキリストが行ったことであり、チャーリーがするであろうことだから。憎しみへの答えは、憎しみではない」と涙ながらに訴え、会場はスタンディングオベーションで応えた。

式典には、トランプ政権で政府効率化省（ＤＯＧＥ）を率いた後、袂（たもと）を分かった実業家のイーロン・マスク氏も出席。隣同士、会話も交わしていた。