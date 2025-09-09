トップ国際北米トランプ氏、石破氏辞任に驚き 　「うまくやっていた」
北米

トランプ氏、石破氏辞任に驚き 　「うまくやっていた」

By 山崎 洋介

【ワシントン山崎洋介】トランプ米大統領は７日、石破茂首相の辞任表明について、「少し驚いた。彼はとてもいい人だ。われわれはとてもうまくやっていた」と述べた。ワシントン近郊で、記者団からの質問に答えた。

石破氏とトランプ氏は２月に首都ワシントンで会談したほか、６月にカナダで開かれた主要７カ国（Ｇ７）首脳会議（サミット）でも会談していた。トランプ氏は、「彼のことを知っていたし、好きだった」とも語った。

米メディアは、石破氏の辞任について一斉に報じ、ワシントン・ポスト紙は日本を「世界で最も安定した民主主義国の一つで、米国の主要な安全保障上の同盟国」とした上で、日本における「異例の政治的不確実性の時期を、一層深刻化させた」と伝えた。

ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、石破首相の失脚について、インフレや移民、低迷する経済といった課題に対し、「有権者が新たな解決策を求め、主流政党がポピュリスト勢力に支持を奪われつつある、という世界的な動向の新たな局面」と分析。石破氏は７月に米国との間で関税合意を実現させたが、合意自体が続投理由にならず、むしろ「（対米関税交渉という）最大の懸案が片付いたことで、退陣を早める要因となったとも言える」と指摘した。

spot_img
前の記事米最高裁　同性婚ケーキ拒否の是非判断　宗教上の信念が理由 　カリフォルニア州の職人

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »