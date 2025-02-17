トップオピニオンViewpoint日本は是々非々外交の展開を Viewpoint 日本は是々非々外交の展開を タグ会員向け 2025年2月18日 06時31分 By 茅原 郁生 XLINEFacebookEmailPrint ２０２５年１月20日、米国でドナルド・トランプ氏が第46代大統領に就任して第２期目の政権が始動した。トランプ氏は、大統領選挙中から「米国第一」「アメリカを再び偉大な国に」を掲げてきたが、早速、関税戦略の展開やグリーンランドの米国への併合・パナマ運河の管理権の米国への帰属等の主張を発出している。そして中国を最大の競争相手に位置付け、米中対立の激化を予見させている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous articleイタリアのアクィ師団の悲劇 人気記事 北米 首相、１兆ドル投資表明 日米関係の「黄金時代を追求」 トランプ氏と初会談 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 Viewpoint 台湾侵攻を防ぐための対中戦略 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 北米 トランプ氏、米国は「神の下の一つの国」 全米祈祷朝食会で演説 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 新着記事 Viewpoint イタリアのアクィ師団の悲劇 Viewpoint 子供たち支援と自立した生活への道 北米 日米首脳会談は中国に対する現代版ABCD包囲網 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 北米 首相、１兆ドル投資表明 日米関係の「黄金時代を追求」 トランプ氏と初会談 Viewpoint 自由貿易体制を壊すのは誰か コラム 米国首都で航空機事故【上昇気流】 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー 北米 日本政府は信教の自由擁護を 元米議員が日本大使に書簡 北米 「信教の自由」日本側に強調 米国務省年次報告書 家庭連合への解散請求に注目 LGBT 米ディズニー「作品に同性愛」 子供に悪影響 蝕まれる「夢の国」