トップオピニオンViewpointトランプ米政権の対中外交 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 タグトランプ新政権会員向け 2025年2月11日 06時39分 By 西川 佳秀 XLINEFacebookEmailPrint 過去１世紀のうちに、米国は対中外交で２度も誤りを犯してきた。まず日露戦争が終わり日米共通の敵だったロシアの脅威が後退するや、米国は日本の大陸進出を警戒し、それまでの親日的態度を翻し中国に肩入れするようになる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article首相、１兆ドル投資表明 日米関係の「黄金時代を追求」 トランプ氏と初会談 人気記事 北米 宗教の自由の拡大を約束 バンス氏、国際宗教自由サミットで演説 Viewpoint 米民主党の半永久的な終焉 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 Viewpoint 硬から軟に転じた中国の思惑 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 新着記事 北米 首相、１兆ドル投資表明 日米関係の「黄金時代を追求」 トランプ氏と初会談 Viewpoint 自由貿易体制を壊すのは誰か コラム 米国首都で航空機事故【上昇気流】 北米 トランプ米大統領 信教の自由促進へ新組織 トップに宗教顧問ホワイト牧師 Viewpoint 米民主党の半永久的な終焉 北米 トランプ氏、米国は「神の下の一つの国」 全米祈祷朝食会で演説 北米 宗教の自由の拡大を約束 バンス氏、国際宗教自由サミットで演説 北米 信教の自由、外交の優先課題―バンス米副大統領 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 日本政府は信教の自由擁護を 元米議員が日本大使に書簡 LGBT 米ディズニー「作品に同性愛」 子供に悪影響 蝕まれる「夢の国」 北米 「信教の自由」日本側に強調 米国務省年次報告書 家庭連合への解散請求に注目