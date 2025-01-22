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上級職４割、トランプ政権に抵抗

元米下院議長　ニュート・ギングリッチ

By 編集部

政府の上級職を対象とした最近の調査で、42％が次期トランプ政権に反対する活動を計画していることが明らかになった。【...全文を読む】

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