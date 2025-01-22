トップオピニオンViewpoint上級職４割、トランプ政権に抵抗 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 元米下院議長 ニュート・ギングリッチ タグ会員向け 2025年1月23日 06時30分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 政府の上級職を対象とした最近の調査で、42％が次期トランプ政権に反対する活動を計画していることが明らかになった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous articleトランプ米政権、「大量強制送還」計画開始 犯罪歴のある不法移民優先 人気記事 北米 トランプ「復権」米国の選択と今後(上) 過激ジェンダー思想脱却へ「子供たちを狂気から守る」 北米 「信教の自由」日本側に強調 米国務省年次報告書 家庭連合への解散請求に注目 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 北米 南モンゴル支援で超党派法案 米国 オピニオン 米大統領選候補 トランプ氏暗殺未遂 有識者の視点 多様性政策が警備に影響 北米 元米高官ら「容認できず」日本政府の旧統一教会解散請求 国際宗教自由サミット 米ワシントン 北米 移民政策で日本へしわ寄せも 麗澤大学国際学部准教授 ジェイソン・モーガン氏に聞く【連載】トランプ米政権再始動へ 世界はどう変わる（13） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 新着記事 北米 トランプ米政権、「大量強制送還」計画開始 犯罪歴のある不法移民優先 北米 性別は「男性と女性」のみ トランプ氏が大統領令 北米 「黄金時代始まる」トランプ米大統領が就任 左派思想一掃へ 北米 米中戦争に巻き込まれる日本と中国に媚びる日本の政治家 北米 トランプ氏、米大統領就任「結束、強さ」テーマに演説 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 少子化時代の理想の夫婦関係、お互いの貢献に感謝する Viewpoint 社会政策に価値観の裏打ち必要 TOP記事（全期間） LGBT 「女性とは何か」 米で議論 ＬＧＢＴ擁護で揺らぐ定義 北米 中国が仕掛ける「逆アヘン戦争」米で薬物中毒死が急増 インタビュー 「安倍外交」の継続を期待 ポンペオ前米国務長官 本紙インタビュー 北米 トランプ氏再選で日本に提起 禍根残す家庭連合解散請求 前米国際宗教自由大使 サム・ブラウンバック氏 北米 旧統一教会排除に懸念 米首都で「国際宗教自由サミット」 北米 日本政府は信教の自由擁護を 元米議員が日本大使に書簡 LGBT 米ディズニー「作品に同性愛」 子供に悪影響 蝕まれる「夢の国」 インタビュー 「現代の奴隷農場」に囚われる米国の黒人社会