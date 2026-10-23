スマホ依存からの脱却　イスラエルから

イスラエルの小中学校で今年、スマホ中毒を減らして学習環境を改善するため、教室への持ち込み規制が始まった。地元メディアでは先日、スマホ依存を克服した人々が紹介されていた。

臨床心理学者のオフラ・ミロンリヒター氏は４年前、自身にスマホ中毒の症状が出ていることに気付き、あらゆるサイトへのアクセスを完全に遮断。家族共用のノートパソコンなどもすべてブロックし、スクリーンへの依存を克服した。ただひたすら画面を見つめ受動的にスクロールし続けることで、脳が停止状態になり、うつ病を引き起こすという。戦時下では、ニュースを求める多くの人がスクロールの渦に巻き込まれ、依存状態に戻り抜け出せなくなる人もいる。

イスラエル・インターネット協会によると、若年層のソーシャルメディア利用率は80％を上回った。心理療法士のリンダ・ナタンさんは、やめたいと思ってもやめられず、特に開こうとも思っていないのに、インスタグラムをスクロールし続けていた。

子供たちなど一緒に時間を過ごしたいと思っている人が隣にいたことに気付いた時、スマホ依存からの脱却を決心したという。利用を完全に遮断する期間を設け、離脱症状でイライラしたり、やる気が失（う）せたりしたが、子供たちとの時間を心から楽しめるようになったと語った。

近ごろは、最低限の機能だけの携帯電話に切り替える若者たちも現れている。先月のヨム・キプール（贖罪の日）では、デジタル・デトックス（電子機器絶ち）が思いのほか快適だったそうだ。（Ｍ）