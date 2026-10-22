トップ国際中東イラン攻撃、依然出口見えず　米軍は攻撃再開を準備
中東

イラン攻撃、依然出口見えず　米軍は攻撃再開を準備

By 森田 貴裕

米国とイスラエルが２月末に対イラン軍事作戦を開始してから約８カ月となる。イランは徹底抗戦を続けており、紛争は膠着状態に陥っている。【...全文を読む】

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