トップ国際中東ＵＡＥ機副操縦士、空港へ衝突計画　テロ未遂で捜査
中東

ＵＡＥ機副操縦士、空港へ衝突計画　テロ未遂で捜査

By 森田 貴裕

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空「フライドバイ」の旅客機がサウジアラビアに緊急着陸した。飛行中に副操縦士が機長を襲い、旅客機を墜落させようとしたのだ。【...全文を読む】

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