トップ国際中東イスラエル軍、レバノン南部で安全地帯確立　ヒズボラ地下要塞を破壊
中東

イスラエル軍、レバノン南部で安全地帯確立　ヒズボラ地下要塞を破壊

By 森田 貴裕

米国などの仲介で、イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラが６月に停戦合意した。レバノン南部に駐留を続けるイスラエル軍は、その後もヒズボラによる攻撃を理由に、イランの支援によって構築されたヒズボラの軍事インフラを解体している。【...全文を読む】

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