トップ国際中東「抵抗の枢軸」連携強化　イラン、イスラエル大規模攻撃を計画
中東

「抵抗の枢軸」連携強化　イラン、イスラエル大規模攻撃を計画

By 森田 貴裕

米国とイスラエルによる２月末のイラン攻撃から半年が経過した。イランは、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラ、パレスチナ自治区ガザのテロ組織ハマス、イエメンの親イラン武装組織フーシ派、イラクやシリアの親イラン民兵組織と連携し、イスラエルに大規模攻撃を仕掛けようとしている。【...全文を読む】

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