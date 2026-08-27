トップ国際中東ガザ工程表を発表　米はハマス非武装化へ期待　戦闘再開支持も
中東

ガザ工程表を発表　米はハマス非武装化へ期待　戦闘再開支持も

By 森田 貴裕

パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督するための国際機関「平和評議会」が７月末、ガザ和平計画の第２段階を進めるための工程表を発表し、イスラエルに対し軍のガザ地区からの撤退を求めた。イスラエルは、イスラム組織ハマスの武装解除が先だとして攻撃を続けている。【...全文を読む】

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