トップ国際中東ガザ工程表を発表 米はハマス非武装化へ期待 戦闘再開支持も 中東 ガザ工程表を発表 米はハマス非武装化へ期待 戦闘再開支持も タグワールドスコープ会員向け 2026年8月27日 10時07分 By 森田 貴裕 XLINEFacebookEmailPrint パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督するための国際機関「平和評議会」が７月末、ガザ和平計画の第２段階を進めるための工程表を発表し、イスラエルに対し軍のガザ地区からの撤退を求めた。イスラエルは、イスラム組織ハマスの武装解除が先だとして攻撃を続けている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米サウジ原子力協定に警鐘、イスラエル、核拡散リスク懸念 ウラン濃縮・再処理を容認か 人気記事 中東 【連載】イラン戦争と変わりゆく世界（４）トランプ氏、中間選挙へ試練 中東 イラン、露製無人機を攻撃に使用か ゼレンスキー氏が指摘 中東 10月イスラエル総選挙 ネタニヤフ首相続投が焦点 中東 ガザ平和評議会、仮設キャンプ設置へ ハマスは非武装化を拒否 中東 大統領と革命防衛隊が対立か イラン・ニュースサイト 中東 対米テロの歴史 半世紀近く―イラン 米軍人含め数千人が犠牲に 中東 先制攻撃によるハメネイ師排除と日本の対応 中東 イランの全面戦争と日本の対応策 新着記事 中東 米サウジ原子力協定に警鐘、イスラエル、核拡散リスク懸念 ウラン濃縮・再処理を容認か 中東 10月イスラエル総選挙 ネタニヤフ首相続投が焦点 中東 中国製衛星を軍事転用か―イラン 攻撃精度向上の背景 中東 ガザ平和評議会、仮設キャンプ設置へ ハマスは非武装化を拒否 中東 失われた支族の子孫が帰還 イスラエルから 中東 イラン対アルバニアのホットな戦い 中東 ユダヤ教の祭り「ラグバオメル」 イスラエルから 中東 米・イスラエル、近く攻撃再開か イランは戦闘態勢を回復 TOP記事（全期間） 中東 トランプ大統領のイラン攻撃と日本への影響 中東 砲撃で民間人９人死亡―イラク北部 中東 高市首相は国益のために海上自衛隊を派遣すべき 中東 空爆で武装組織司令官殺害 イスラエル軍 ガザからロケット弾５００発 中東 パレスチナ 主流派ファタハの支持率低下 ハマスとの対立が激化 中東 イランは戦争を選び日本は戦争に巻き込まれる 中東 ３大一神教が一堂に「アブラハム・ファミリー・ハウス」 アブダビで公開へ 中東 ガザ６週間停戦、人質解放へ ハマスは勢力を増強