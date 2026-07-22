トップ国際中東10月イスラエル総選挙 ネタニヤフ首相続投が焦点 中東 10月イスラエル総選挙 ネタニヤフ首相続投が焦点 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年7月23日 08時17分 By 森田 貴裕 XLINEFacebookEmailPrint イスラエル国会（クネセト、定数１２０）が17日に解散した。在任期間がイスラエル史上最長のネタニヤフ首相は、53年ぶりに４年間の任期を全うする首相となる。ネタニヤフ氏は再挑戦への強い意欲を示しており、10月の総選挙に向けて準備を進めている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国製衛星を軍事転用か―イラン 攻撃精度向上の背景 人気記事 中東 中国製衛星を軍事転用か―イラン 攻撃精度向上の背景 中東 トルコ式ハンバーガー イスラエルから 中東 【連載】イラン戦争と変わりゆく世界（１）核放棄へ圧力強める米 中東 米・イスラエル、近く攻撃再開か イランは戦闘態勢を回復 中東 米イラン 協議再開へ動き トランプ氏「最後のチャンス」貨物船拿捕 イラン反発 中東 大統領と革命防衛隊が対立か イラン・ニュースサイト 中東 イスラエル、イランを再攻撃か 革命防衛隊がミサイル演習 12日間戦争から半年 中東 ガザ平和評議会、仮設キャンプ設置へ ハマスは非武装化を拒否 新着記事 中東 中国製衛星を軍事転用か―イラン 攻撃精度向上の背景 中東 ガザ平和評議会、仮設キャンプ設置へ ハマスは非武装化を拒否 中東 失われた支族の子孫が帰還 イスラエルから 中東 イラン対アルバニアのホットな戦い 中東 ユダヤ教の祭り「ラグバオメル」 イスラエルから 中東 米・イスラエル、近く攻撃再開か イランは戦闘態勢を回復 中東 ユダヤ民族の「歴史的トラウマ」 中東 独立記念日のバーベキュー イスラエルから TOP記事（全期間） 中東 トランプ大統領のイラン攻撃と日本への影響 中東 砲撃で民間人９人死亡―イラク北部 中東 高市首相は国益のために海上自衛隊を派遣すべき 中東 空爆で武装組織司令官殺害 イスラエル軍 ガザからロケット弾５００発 中東 パレスチナ 主流派ファタハの支持率低下 ハマスとの対立が激化 中東 イランは戦争を選び日本は戦争に巻き込まれる 中東 ３大一神教が一堂に「アブラハム・ファミリー・ハウス」 アブダビで公開へ 中東 ガザ６週間停戦、人質解放へ ハマスは勢力を増強