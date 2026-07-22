トップ国際中東10月イスラエル総選挙　ネタニヤフ首相続投が焦点
中東

10月イスラエル総選挙　ネタニヤフ首相続投が焦点

By 森田 貴裕

イスラエル国会（クネセト、定数１２０）が17日に解散した。在任期間がイスラエル史上最長のネタニヤフ首相は、53年ぶりに４年間の任期を全うする首相となる。ネタニヤフ氏は再挑戦への強い意欲を示しており、10月の総選挙に向けて準備を進めている。【...全文を読む】

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