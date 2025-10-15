ハマス　欧州での暴走に転換か　「ＰＬＯと同じ道」警戒

爆発物が除去された不発弾の近くに集まるパレスチナ自治区ガザの子供たち＝４月19日、ガザ市（ＡＦＰ時事）

トランプ米大統領は13日、イスラエル入りし、パレスチナ自治区ガザで「戦争は終わった」と誇らしく宣言した。それなりの理由はある。同地域を実効支配してきたイスラム過激派テロ組織「ハマス」は、イスラエル軍の報復攻撃を受け弱体化、最大の支援国イランも、イスラエル軍の「12日間戦争」で軍事的、経済的に後退を余儀なくされた。ハマスは２年前の奇襲テロで拘束した最後の人質をイスラエル側に引き渡し、戦いのカードがなくなってきたからだ。

トランプ氏による20項目の和平案は、第１段階の停戦と人質解放をクリアした。第２段階では、ハマスの非武装化がハードルとなる。ガザ地区の国際管理機構で排除されているハマスは今後、そこでの活動領域を失う。

では、ハマスはガザから完全に消滅するのか。そうではない。武装解除を拒否しており、憲章でイスラエルをパレスチナ領地から追放し、そこにパレスチナ国家を建設するまで戦い続けるというのだ。ハマスにとってイスラエルとの「２国家共存」は目標ではない。事実、「新たなナチスの牢獄（ろうごく）から最後の囚人が解放され、われわれの土地と聖地で占領が撤廃されるまで、決して安らぎを得ることはない」とパレスチナ代表は述べている。

ハマスの戦闘継続の宣言は単なる強がりだろうか。人質解放で、イスラエルは刑務所で拘束されていた１９５０人余りのパレスチナ囚人を釈放した。うち約２５０人は終身刑を受けたハマスの活動家たちだ。イスラエル側はその終身犯の釈放に最後まで難色を示した。潜在的な危険分子を渡すことになるからだ。

西側情報筋によると、ハマスはガザでの主導的役割を放棄する意向だが、その一方、パレスチナ全域を含むアラブ諸国でのテロ活動を、活発化させるとささやかれている。ハマスが現在、ガザでイスラエル側を支援した反乱分子を摘発、一部処刑しているとの情報が流れている。組織再編を進め、ハマスは新たな活動目標に向け、戦闘に乗り出す構えなのだ。

ドイツ連邦憲法擁護庁（ＢｆＶ）のシナン・セレン新長官は13日、議会統制委員会の年次公聴会で、「人質解放でガザ地区和平への期待が膨らんでいるが、ハマスは依然としてドイツを含む欧州全域にとって脅威だ」と警告している。

公聴会ではまた、マルティン・イエーガー独連邦情報局（ＢＮＤ）長官が、「ハマスがガザから追放、または地下潜伏させられた場合、海外で活動開始の可能性がある。アラブ世界に留（とど）まらず、欧州でも間違いなく活動するだろう」と予測、「１９６０年代後半から70年代にかけて、テロ活動を行ったパレスチナ解放機構（ＰＬＯ）と、ハマスは同じ道を歩むのではないか」と警戒している。ちなみに、ＰＬＯは１９７０年代前半にテロ活動を激化、「ミュンヘン・オリンピック襲撃事件」、「旅客機ハイジャック事件」、「イスラエル・ロッド空港襲撃事件」など数々のテロ事件を起こしている。（ウィーン小川 敏）