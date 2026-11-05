トップ国際中東・アフリカイスラエル、一層の国際的孤立も　西岸で大規模な軍事作戦
中東・アフリカ

イスラエル、一層の国際的孤立も　西岸で大規模な軍事作戦

By 森田 貴裕

イスラエルが占領するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸ヘブロン市近郊の検問所で10月23日、銃撃事件が発生した。イスラエルはヘブロンを完全封鎖し、大規模な軍事作戦を実施した。【...全文を読む】

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