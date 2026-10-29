トップ国際中東・アフリカモロッコ 女性首相が開く新時代 雇用、法制度など課題も 中東・アフリカ モロッコ 女性首相が開く新時代 雇用、法制度など課題も タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年10月29日 09時38分 By 長野 康彦 XLINEFacebookEmailPrint 北アフリカのモロッコで９月、モハメド６世国王がファティマ・エッザハラ・エル・マンスーリ氏（50）を首相に任命し、同国初の女性首相が誕生した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ノーベル平和賞ピレイ氏、アパルトヘイトから国際司法へ 米は反発 人気記事 新着記事 中東・アフリカ ノーベル平和賞ピレイ氏、アパルトヘイトから国際司法へ 米は反発 中東・アフリカ コンゴでエボラ流行、過去最大規模 紛争、援助縮小で封じ込め困難 中東・アフリカ 米大統領、イラン新提案に不満 海上封鎖で締め付け 中東・アフリカ 米は軍事圧力強化、開戦も イスラエル、参戦準備 中東・アフリカ 人類史書き換える大発見 マラウイ・モロッコ 進化の「空白」埋める化石 中東・アフリカ アフリカ初のＧ20サミット 南アフリカ 実効性に疑問も 中東・アフリカ アメリカによるイラン攻撃は世界恐慌の分岐点 TOP記事（全期間） 中東・アフリカ アメリカによるイラン攻撃は世界恐慌の分岐点 中東・アフリカ 米は軍事圧力強化、開戦も イスラエル、参戦準備 中東・アフリカ 人類史書き換える大発見 マラウイ・モロッコ 進化の「空白」埋める化石 中東・アフリカ アフリカ初のＧ20サミット 南アフリカ 実効性に疑問も 中東・アフリカ コンゴでエボラ流行、過去最大規模 紛争、援助縮小で封じ込め困難 中東・アフリカ 米大統領、イラン新提案に不満 海上封鎖で締め付け 中東・アフリカ ノーベル平和賞ピレイ氏、アパルトヘイトから国際司法へ 米は反発