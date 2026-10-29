トップ国際中東・アフリカモロッコ　女性首相が開く新時代　雇用、法制度など課題も
中東・アフリカ

モロッコ　女性首相が開く新時代　雇用、法制度など課題も

By 長野 康彦

北アフリカのモロッコで９月、モハメド６世国王がファティマ・エッザハラ・エル・マンスーリ氏（50）を首相に任命し、同国初の女性首相が誕生した。【...全文を読む】

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