トップ国際中東・アフリカノーベル平和賞ピレイ氏、アパルトヘイトから国際司法へ 米は反発 中東・アフリカ ノーベル平和賞ピレイ氏、アパルトヘイトから国際司法へ 米は反発 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年10月15日 10時51分 By 長野 康彦 XLINEFacebookEmailPrint ２０２６年のノーベル平和賞に、南アフリカ出身の法曹ナビ・ピレイ氏（85）が選ばれた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事コンゴでエボラ流行、過去最大規模 紛争、援助縮小で封じ込め困難 人気記事 新着記事 中東・アフリカ コンゴでエボラ流行、過去最大規模 紛争、援助縮小で封じ込め困難 中東・アフリカ 米大統領、イラン新提案に不満 海上封鎖で締め付け 中東・アフリカ 米は軍事圧力強化、開戦も イスラエル、参戦準備 中東・アフリカ 人類史書き換える大発見 マラウイ・モロッコ 進化の「空白」埋める化石 中東・アフリカ アフリカ初のＧ20サミット 南アフリカ 実効性に疑問も 中東・アフリカ アメリカによるイラン攻撃は世界恐慌の分岐点 TOP記事（全期間） 中東・アフリカ アメリカによるイラン攻撃は世界恐慌の分岐点 中東・アフリカ 米は軍事圧力強化、開戦も イスラエル、参戦準備 中東・アフリカ 人類史書き換える大発見 マラウイ・モロッコ 進化の「空白」埋める化石 中東・アフリカ アフリカ初のＧ20サミット 南アフリカ 実効性に疑問も 中東・アフリカ コンゴでエボラ流行、過去最大規模 紛争、援助縮小で封じ込め困難 中東・アフリカ 米大統領、イラン新提案に不満 海上封鎖で締め付け