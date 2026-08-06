トップ国際中東・アフリカコンゴでエボラ流行、過去最大規模 紛争、援助縮小で封じ込め困難 中東・アフリカ コンゴでエボラ流行、過去最大規模 紛争、援助縮小で封じ込め困難 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年8月6日 10時03分 By 長野 康彦 XLINEFacebookEmailPrint 中部アフリカのコンゴ民主共和国（旧ザイール）で、感染者数が過去最多となるエボラ出血熱の流行が続いている。世界保健機関（ＷＨＯ）の７月30日時点の集計では感染確認者は３６０５人、死者は１５８７人。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米大統領、イラン新提案に不満 海上封鎖で締め付け 人気記事 新着記事 中東・アフリカ 米大統領、イラン新提案に不満 海上封鎖で締め付け 中東・アフリカ 米は軍事圧力強化、開戦も イスラエル、参戦準備 中東・アフリカ 人類史書き換える大発見 マラウイ・モロッコ 進化の「空白」埋める化石 中東・アフリカ アフリカ初のＧ20サミット 南アフリカ 実効性に疑問も 中東・アフリカ アメリカによるイラン攻撃は世界恐慌の分岐点 TOP記事（全期間） 中東・アフリカ アメリカによるイラン攻撃は世界恐慌の分岐点 中東・アフリカ 米は軍事圧力強化、開戦も イスラエル、参戦準備 中東・アフリカ 人類史書き換える大発見 マラウイ・モロッコ 進化の「空白」埋める化石 中東・アフリカ アフリカ初のＧ20サミット 南アフリカ 実効性に疑問も 中東・アフリカ 米大統領、イラン新提案に不満 海上封鎖で締め付け