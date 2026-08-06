トップ国際中東・アフリカコンゴでエボラ流行、過去最大規模　紛争、援助縮小で封じ込め困難
中東・アフリカ

コンゴでエボラ流行、過去最大規模　紛争、援助縮小で封じ込め困難

By 長野 康彦

中部アフリカのコンゴ民主共和国（旧ザイール）で、感染者数が過去最多となるエボラ出血熱の流行が続いている。世界保健機関（ＷＨＯ）の７月30日時点の集計では感染確認者は３６０５人、死者は１５８７人。【...全文を読む】

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