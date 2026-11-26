１９９６～２００６年生まれのＺ世代が配偶者を選ぶとき、性格の次に重要視する条件は経済的習慣と管理能力であることが分かった。所得水準と外見はそれ以下だった。結婚を「共に資産を増やしていく関係」と捉え、配偶者の今の収入よりも、お金をどう扱うかの姿勢・考え方を優先しているわけだ。

韓国・江陵の京浦ビーチで海を見るカップル＝10月14日（ＥＰＡ時事）

ハナ金融研究所が６日に発刊した報告書「一緒に切り盛りしていく結婚生活」によると、Ｚ世代が配偶者の条件として重要だとした割合は「性格・性向」が74.9％で最も高かった。「現在の所得水準」は64.５％で６位、「外見・理性的魅力」は63.4％で７位、「職業・社会的地位」は62.3％だった。

結婚後のお金の管理でも同じ流れが見える。20～34歳の既婚者では夫婦が共同で管理するが25％。55～69歳の既婚者（10.7％）の2.3倍だ。一方、資金を自己管理するという回答は7.5％で、全年齢層で最も低かった。家計を完全に分けるというよりは、生活費など一緒に使う金は出し合い、個人資金は別々に運用するというのが研究所の分析だ。

背景には夫婦共働きの増加がある。「２０２４年新婚夫婦統計」で結婚してから５年未満の新婚夫婦75万６３５８組のうち共働きは59.7％だった。婚姻１年目の夫婦では64.2％が共働きだった。

女性雇用も大きく増えた。経済活動人口調査で30代女性の雇用率は２０１５年56.9％から昨年73.1％と10年の間に16.2ポイント跳ね上がった。報告書は、女性の経済活動が活発になり、男性１人で家計を担う負担が減り、共同で資産をまとめて運用する方が未婚より有利だという認識が広がったと分析した。

結婚自体も増えている。人口動向調査で婚姻件数は22年に19万１６９０件と底を打った後、３年連続で増え、昨年24万３２６件を記録した。

（韓国セゲイルボ11月23日付）