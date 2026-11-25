米韓悪化の引責、理念後退

韓国の李在明大統領は23日の一部内閣改造で、北朝鮮に低姿勢で中国に融和的な、いわゆる「自主派」の李鍾奭・国家情報院長と鄭東泳・統一相を事実上更迭した。これを「自主派」の後退と受け止め、米韓関係改善への布石とする見方があるが、同時に李大統領が反日を完全に封印する意志の表れとも解釈できる。ただ、日韓間の火種は依然としてあり、予断を許さない。（ソウル上田勇実）

19日、中国・深圳で開催されたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の集合写真撮影の際、トランプ米大統領（前左）と握手を交わす李在明韓国大統領（ＥＰＡ時事）

■点数稼げる日韓関係

李院長と鄭氏が更迭された最大の原因は、２人の言動が米韓関係悪化の主な原因と指摘されていたことにある。

米国に親会社を持つ韓国大手通販クーパンの顧客情報流出を巡り、国情院が同社に圧力をかけたという疑惑を発端に李院長の訪米が中止され、職員の駐米大使館派遣に必要なビザも保留になった。未公表だった北朝鮮のウラン濃縮施設の所在地を鄭氏が国会で言及したことで、米国は韓国との情報共有をストップさせた。米韓関係は「朝鮮戦争後、最悪」（元韓国政府系シンクタンクトップ）とまで言われていた。

李大統領は、先週行われた中国・深圳でのアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議や史上初の米中露首脳会談など一連の外交ビッグイベントが終わったタイミングを見計らい、外交・安保ラインの交代に踏み切ったとみられる。

新しい国情院長に指名された康錦実氏が就任すれば女性初。ただ、「高度の専門性が要求される情報機関の経歴が皆無」（韓国メディア）であるなど、早くも不安視する向きもある。統一相に指名された洪翼杓氏は３回当選の革新系国会議員で、現政権で青瓦台政務首席秘書官も務めたが、頑（かたく）なに門を閉ざす北朝鮮との関係改善は容易ではない。

今後の李政権の外交・安保政策の舵（かじ）取りは、米国重視で「自主派」との路線対立が表面化した、いわゆる「同盟派」の魏聖洛・青瓦台国家安保室長に引き続き託される形となった。魏氏は今年２月、「自主派」から辞任を迫られたことをメディアに暴露したこともあったが、李大統領の魏氏に対する信任は厚かったようだ。今回の更迭人事で、「魏氏の外交・安保政策面での地位は高まる」（魏氏に近い関係者）ことが予想される。

気になるのは国情院長・統一相の更迭が日韓関係に及ぼす影響だ。

理念重視の「自主派」を交代させたことで、外交・安保の舞台から理念主義が後退し、李大統領が主張する「実用」がやりやすくなるため、日韓関係でも韓国が反日カードを切る可能性はさらに低くなったと言える。

日本側には、与党・共に民主党内の派閥争いや低迷が続く大統領支持率などで、李大統領が国内支持挽回を狙った反日カードを切る誘惑に負けるのではないか、という不安がくすぶっていた。

だが、今のところ「外交で唯一点数を稼げる韓日関係をぎくしゃくさせないことは李政権にとって不可欠」（日韓関係筋）な状態だ。近年、日韓両国の国民は互いに相手国への好感度が高く、反日はむしろ世論受けしないのが現実だ。もともと強硬な反日的言動で知られた李大統領だが、しばらくは反日を封印する可能性が高い。

曺氏入国拒否、日韓の火種に

17日、日本入国を拒否され韓国・金浦空港で報道陣の取材を受ける曺国元法相（ＥＰＡ時事）

■愛国者扱いで勢いも

しかし、火種がなくなったわけではない。

韓国革新系野党「祖国革新党」の前代表である曺国・元法相は今月17日、羽田空港で日本入国を拒否された。

曺氏は、子供の不正入学疑惑を巡る公文書偽造罪などで懲役２年の実刑判決が確定したが、昨年８月15日の光復節（日本統治からの解放日）に合わせ、李大統領が恩赦した。日本の出入国管理および難民認定法に基づく入国禁止の対象者には、１年以上の拘禁刑が確定した外国人も含まれるため、これに該当する曺氏が入国を拒否されたものとみられる。

だが、曺氏は同党代表だった一昨年、竹島（韓国名・独島）に上陸したことがあり、領有権を主張する日本政府の立場から曺氏が入国を拒否されたとの見方が広まった。

曺氏自身、入国拒否後に韓国で行われたあるトークイベントで、「日本側から前科を理由とする入国拒否の通知書を受け取った」が、「前科がある歌手が日本で公演できていたのに、独島で公演した後は入国を拒否された」ことなどから、「前科があるという理由だけで（自分が）入国を拒否されたわけではないと判断した」と述べた。

この一件について、日韓関係に詳しい李元徳・国民大学教授はこう指摘する。

「日本が曺国氏の入国を拒否したことで、逆に曺氏の発言力が増し、勢いづかせるのではないか。入国を黙認していれば何も問題にはならなかったはずだが、拒否したことで韓国に戻った曺氏が愛国者扱いされる可能性すらある」

曺氏はかつて19世紀末の抗日運動の象徴とされる「竹槍歌」をＳＮＳ上で引用し、対日強硬姿勢を誇示した人物。入国拒否後、曺氏は早速、年末年始ごろに竹島を再訪する考えを示している。

曺氏は「実用」を手放さない李大統領とは一線を画し、より理念色が濃い与党非主流派に近いとされる。曺氏と同じ日に恩赦されたのが、慰安婦問題で反日運動の急先鋒に立っていた尹美香・元国会議員だ。求心力を失いつつある李大統領が、反日を掲げる勢力に抗しきれなくなる日が来ないとは言い切れない。