６月に韓国を訪問したエヌビディアの当時の最高経営責任者（ＣＥＯ）、ジェンソン・フアン氏（右）とＳＫグループの崔泰源会長。ソウル市内の焼き肉店で、ＨＢＭ（広帯域メモリー）チップを模した菓子を報道陣に配った（ＡＦＰ時事）

ジェンスン・フアン氏の電撃辞任で、サムスン電子とＳＫハイニックスがエヌビディアと結ぶ広帯域幅メモリー（ＨＢＭ）供給契約がどうなるかに関心が集まっている。だが、視点を変えれば、エヌビディアは韓国のＨＢＭなしで今の人工知能（ＡＩ）半導体競争力を維持しがたい。韓国企業もエヌビディアもお互いを必要としており、誰が最高経営責任者（ＣＥＯ）であろうと簡単に変わりにくいのが経営上の現実だ。むしろ韓国企業が注目すべきは米国の経済安全保障政策が企業間協力に及ぼす影響の方だ。

フアン氏の復帰を巡る議論はこれを象徴的に見せている。シリコンバレーでは、彼の復帰を支持する動きが現れる一方、スコット・ベセント米財務長官は外部ＣＥＯの獲得を促し、輸出規制の遵守有無についての説明を求めた。企業の経営問題にまで国家安全保障論理が深く介入する時代になったのだ。

米国はすでに先端ＡＩチップと半導体製造装置に対する対中国輸出規制を実施してきた。今回の立法の動きで注目すべき点は、議会が輸出許可に対する監督を強化し、海外で販売された先端チップの流通経路を追跡し、同盟国との輸出統制協力を強化しようとしている点だ。企業が経済的必要に応じて構築してきたグローバルな協力関係も、このような変化から自由ではない。

中国税関統計を見ると、輸出統制に関連する半導体製造装置10品目群で、中国の半導体製造装置輸入のうち米国産の割合は18・63％（２０１９～21年）から８・48％（23～25年）に半減した。だが、米国産の輸入額は２・37％減にとどまった。中国が米国産装置を断ったのではなく、オランダ、シンガポール、マレーシアなどへ調達先を広げたのだ。

シンガポールとマレーシアは米国の機器企業の主要海外生産拠点で、原産地は変わっても装備に込められた技術は依然として米国のものかもしれない。米国の統制が国境ではなく技術を追い掛ける理由だ。結局、サプライチェーンが再編されても、力は生産地ではなく、置き換えが難しい技術を持つ側にある。韓国にはＨＢＭがまさにそのような技術だ。

中国の先端半導体生産が制約されると、一部市場で韓国企業に新たな機会が開かれる。その一方で、中国に工場を持つサムスン電子とＳＫハイニックスには、機器の搬入と工程高度化の負担として作用する。中国の技術自立を刺激し、長期的に新しい競争者を育てる可能性もある。

従って、韓国はＨＢＭの技術的優位をさらに強固にしなければならない。エヌビディアとの協力を強化しながらも、ＡＭＤとグローバルビッグテック（巨大ＩＴ企業）の独自のＡＩチップなどにも販路を広げなければならない。ＨＢＭの競争力を先端パッケージングとファウンドリー（受託製造）、重要素材・部品・装置に拡張し、産業全般の競争力につなげることも重要だ。

経営陣がどうなろうと、エヌビディアが韓国半導体技術を必要とするという事実は変わらない。しかし、今日の技術優位が明日の競争力まで保証するものではない。韓国半導体の真の正念場はフアン氏の去就ではなく、技術が競争力でありながら同時に国家安保の手段となった時代にどれだけ主導的に未来を開拓できるかにある。

（チョン・ヒョンゴン対外経済政策研究院上席研究委員、11月18日付）