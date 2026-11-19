韓国政府が今年実施された国家資格試験５２８種を対象に、人工知能（ＡＩ）を使ったカンニングなど不正行為を全て調査すると明らかにした。国家資格試験を巡る不信が高まってきたことへの対策だが、現実性と調査の適切性について論議が予想される。

撮影や通信機能を持つ「スマートグラス」＝10月30日、韓国ソウル（ＡＦＰ時事）

雇用労働部と韓国産業人材公団は16日、初受験で１・２次を全て突破した「一発合格者」などを対象とした全数調査計画を明らかにした。公団が今年実施した国家資格試験全５２８種の受験生が対象となる。税理士試験のほか、公認労務士、不動産鑑定士など国家専門資格37種と情報処理技師、消防設備技師、電気技師など国家技術資格４９１種が含まれる。

だが、教育専門家らは、“後の祭り”だと指摘する。同時に社会不信を助長する可能性があると懸念を示している。大林大学の朴柱湖（パク・チュホ）総長は「試験を終えてから受験生に聞いても不正行為を認めるわけもない」とし「疑いだけが膨らみ、現実的でもない」と指摘した。続いて「ＡＩ活用にどのように対応し、準備するか、新しい計画を立てることに焦点を合わせなければならない」とし「望ましい学習成果を測定する新しい方法を模索する時だ」と強調した。

韓国産業人材公団はメディアに公開された６件など計12件を摘発し、９件について調査を依頼したと明らかにした。試験を巡る不信は高まっている。税理士試験でＡＩカンニングを自白した動画には、公務員試験でも同様の手口で合格したというコメントが付いた。

主要公企業は公開採用試験でのＡＩカンニングへの備えに乗り出している。韓国電力公社は、すべての受験者のメガネを金属スキャナーで１次確認した後、裸眼で２次確認を受けさせた。ガス公社は受験者リストでメガネを着用するかどうかをチェックした後、異常がないかを確認するようにした。

（韓国紙セゲイルボ11月17日付）

【関連記事】ＡＩメガネ摘発、教師に責任押し付け