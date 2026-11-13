トップ国際朝鮮半島「ソウル火の海」にどう対処 高度化する北、停滞する南 朝鮮半島 「ソウル火の海」にどう対処 高度化する北、停滞する南 タグ会員向け論壇時評 2026年11月13日 10時15分 By 岩崎 哲 XLINEFacebookEmailPrint 北では「高射程砲、核兵器、巡航・弾道ミサイル、極超音速ミサイルへと致命的に高度化」しているのに対し、南では「避難体制や民防衛は30年前の基準のまま停滞している」のが現状だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事日韓識者が語る経済連帯 韓国への警戒心強い日本 人気記事 朝鮮半島 北朝鮮 金ジュエ氏後継説再び 韓国当局「内定段階」 朝鮮半島 ＡＩメガネ摘発、教師に責任押し付け 朝鮮半島 「ただ休んでいる」若者たち、結婚も出産も先送り 朝鮮半島 米韓 朝鮮戦争後「最悪」に、同盟揺さぶる親北・李政権【NEWSクローズ・アップ】 朝鮮半島 露派兵１万～２万５千人か―北朝鮮検討 朝鮮半島 【寄稿】北と特別な関係築いた家庭連合、韓国政府は南北和解へ連携を 朝鮮半島 韓国と米国の不正選挙論【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 人口減少時代のＫ防衛産業 青年減と戦争の変化に対応 【論壇時評】 新着記事 朝鮮半島 日韓識者が語る経済連帯 韓国への警戒心強い日本 朝鮮半島 美人計にやられたエヌビディアＣＥＯ【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 「ただ休んでいる」若者たち、結婚も出産も先送り 朝鮮半島 〝ロシア特需〟民生に回らず、「好況」は上層部、国民は生活苦―北朝鮮 朝鮮半島 「ドクターＸ」放映中断請願、なぜ？【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 極めて危険な「戦作権」の独自行使【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 ＡＩメガネ摘発、教師に責任押し付け 朝鮮半島 ウクライナ戦争「対岸の火事」と言えるか？【セゲイルボを読む】 TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視