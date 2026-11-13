トップ国際朝鮮半島「ソウル火の海」にどう対処　高度化する北、停滞する南
朝鮮半島

「ソウル火の海」にどう対処　高度化する北、停滞する南

By 岩崎 哲

北では「高射程砲、核兵器、巡航・弾道ミサイル、極超音速ミサイルへと致命的に高度化」しているのに対し、南では「避難体制や民防衛は30年前の基準のまま停滞している」のが現状だ。【...全文を読む】

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