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朝鮮半島

日韓識者が語る経済連帯　韓国への警戒心強い日本

By 岩崎 哲

「利害が一致する『限定的かつ実務的な小規模プロジェクト』から順を追って進めるべきだ」と同誌は強調する。米中の「大国の横暴」に直面する日韓両国が「コントロール可能な小さな成功体験」を積み重ねる限定的連帯が「日本に求められている戦略的リアリズム」だと促す。【...全文を読む】

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