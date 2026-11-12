美人計にやられたエヌビディアＣＥＯ【セゲイルボを読む】

１９０４年に初演されたプッチーニのオペラ「マダムバタフライ」（蝶々夫人）は、日本の長崎を背景に、アメリカ海軍将校のピンカートンと日本の芸者蝶々さんの悲劇的な愛を描いた。ピンカートンの裏切りに絶望した蝶々さんが結局は自決する話だ。

昨年5月、台湾・台北市内のレストランに姿を現したエヌビディア最高経営責任者（CEO）兼共同創業者のジェンスン・フアン氏（左）と、データセンター企業「メガスピード」に関連する中国人幹部、アリス・フアン氏＝AFP時事

デビッド・クローネンバーグ監督の映画「エム・バタフライ」（１９９３年）はこのような構図をひっくり返した作品だ。１９８８年、米国劇作家デイヴィッド・ヘンリー・ウォンが発表した演劇「Ｍ・バタフライ」を映画化した。

映画は実際のスパイ事件を基にしている。１９６４年、北京駐在フランス大使館職員ベルナール・ブルシコは、中国の京劇俳優・時佩璞（シーペイプ）に会って恋に落ちた。しかし、時佩璞は女性ではなく男性だった。女性配役を演じていた時佩璞は自分を女性だと騙（だま）し、ブルシコはこれを疑わなかった。２人の間に子供まで生まれたという話も信じた。

ブルシコは時佩璞を通じて10年余り外交文書と機密資料約１５０点を中国側に渡した。２人は１９８３年にフランスでスパイの疑いで逮捕された。愛と欺瞞（ぎまん）、諜報（ちょうほう）が絡み合った世界諜報史の奇妙な事件だった。

諜報戦で「美人計」（ハニートラップ）は古い工作手法である。好感を抱かせて恋人や配偶者のように近い関係を結び、警戒心を解く。これを利用して軍事機密や外交情報、企業の技術資料などを盗み出す方法だ。中国兵法書「三十六計」にも31番目の計略として美人計が登場する。

春秋時代の越王勾践（こうせん）は、呉王夫差（ふさ）を倒すために絶世の美女西施（せいし）を送り込んだ。夫差が西施の色香に溺れて政治を疎（おろそ）かにした隙を突いて、越は呉を滅亡させた。

世界最大の人工知能（ＡＩ）半導体企業エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が不倫事実を認め、家族と役員に謝罪した。米情報当局は、不倫相手として指摘されたアリス・フアンが中国国家安全部に抱き込まれ、ジェンスン・フアンとの関係を利用して情報を収集し、米国の対中国ＡＩ半導体輸出政策にも影響を及ぼそうとしたと疑っている。

敵国を探らない国など存在しない。美人計は古い兵法書に閉じ込められた遺物ではない。技術覇権競争時代の今でも依然として有効な工作手段だ。世界最速のＡＩ半導体を作る人も心理的バグ（脆弱（ぜいじゃく）性）まで完全に防御するのは難しいという話だ。

（朴炳鎭（パクビョンジン）論説委員、11月11日付）