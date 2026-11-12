「ただ休んでいる」若者たち、結婚も出産も先送り

「ただ休んでいる」未婚青年の中で結婚するつもりがあるという回答は半分にとどまったことが分かった。未婚青年集団の中で最も低い水準だ。未来を悲観的に見る認識が家族の形成を遅らせる要因と分析された。

韓国ソウルの子供向け職業体験テーマパーク「キッザニア」で開催された大人限定イベントに参加する来場者＝２０２４年６月28日（ＡＦＰ時事）

韓国保健社会研究院は９日、イム・ジヨン人口政策研究室専門研究員が書いた報告書「ただ休んでいる未婚青年の未来展望と家族形成」を公表したと明らかにした。「ただ休んでいる」とは、非経済活動人口の中で、重大な病気や障害がないのに仕事や求職活動をしない人たちを意味する。

２０２４年度の家族と出産調査を分析した結果、19～34歳未婚青年の中でただ休んでいる割合は５・５％だった。彼らの70・８％に働いた経験があった。労働市場に入って離脱した場合がほとんどという意味だ。以前の職場も不安定だった。男性は22・４％だけが正規職だった。就職青年は年を取るほど正規職の割合が高くなる。一方、ただ休んでいる青年は30～34歳の以前の職場の正規職比率（36・６％）は、25～29歳（38・９％）よりもむしろ低かった。

彼らの現在の幸せ水準は４点満点の２・９点で求職中の失業集団と同じ水準だ。５年後の幸せ展望は３・１点で、すべての集団の中で最も低かった。結婚意向は52・１％、出産意向は60・４％で、やはり最低だった。結婚意向が最も高い就職青年（72・１％）より20％ポイントも低い。

イム研究員は「ただ休んでいる未婚青年の家族形成の意向が低いのは“諦め・放棄”より“留保”や“先送り”の性格が強い」と分析した。続いて「彼らの家族形成意向の低下は未来に対する悲観から始まるもので、生きるに値する社会への期待を回復させ、彼らが家族を持ちたいと望んだときにサポートできるよう、政策を設計する必要がある」と提案した。

（ソ・ジニョン記者、韓国世界日報11月10日付）