「ドクターＸ」放映中断請願、なぜ？【セゲイルボを読む】

１９８０年５月、光州で頭に銃による傷を負った患者を捜すため、医師たちが５１８番バスに乗り込む。10月24日に放送されたＳＢＳ金土ドラマ「ドクターＸ：白いマフィアの時代」６回の一場面だ。放送後、５・18民主化運動（光州事件）を医学ドラマに登場させたことで、政治的偏向を問う議論が起こり、国会には放映中断を求める請願まで上がった。

韓国・ソウルにあるＳＢＳテレビ本社（ＡＦＰ時事）

議論を呼んでいるドラマは天才外科医「ケ・スジョン」が40年以上頭の中に弾丸が残ったまま生きてきた患者「オ・サンボム」の手術を引き受けるところから始まる。サンボムは12歳の時、光州事件で銃による傷を負った。劇中団体「モクレン会」は彼の頭の中の弾丸が戒厳軍のヘリコプター射撃を立証する証拠になると見て、下手をすれば患者の生命を脅かしかねない手術を受けさせようとする。

ここに全斗煥元大統領を連想させるという解釈が出ている架空の元大統領の「チ・ドゥソク」が意識不明の状態で病院に搬送されてくる。光州事件の被害者と当時の責任者を連想させる人物が同じ病院に運び込まれたことで、物語は政治的な論争へと広がった。

一部の視聴者は、歴史的悲劇が残した傷を患者の生に反映させたと高く評価した一方で、医師ドラマに光州事件を大きく挿入したことが、これ以前の回の内容にそぐわないという批判も出た。

議論は国会国民同意請願につながった。24日登録された「ＳＢＳドクターＸドラマ放映中断に関する請願」で請願人は「劇中内容と全く関係のない光州事件に関連した内容が出てきて、多くの視聴者を不愉快にさせた」と主張した。特に日本の原作が手術の技術と病院内部の葛藤に焦点を当てたものなのに、韓国版では政治的論争のある歴史的事件が追加されたのはなぜかと制作意図に疑問をぶつけた。制作陣の国会証人喚問と放送審議機関の検討、放送中断も要求した。

この請願は１日で公開要件である１００人を満たした。一部のファンもオンラインコミュニティーに声明文を載せ、制作陣の説明を求めた。話を追加した理由とこれまでの医療ドラマとしての本筋とどう結びつくのかを明らかにしてほしい、という趣旨だ。

議論となった場面には、実際の歴史的事実とドラマ的な設定が混在する。事件当時、戒厳軍のヘリコプター射撃はその後の国家調査で確認された事実だ。国防部光州事件特別調査委員会は、２０１８年２月に戒厳軍が攻撃ヘリコプター５００ＭＤと機動ヘリＵＨ―１Ｈなどで光州市民に向けて複数回射撃したと発表している。

ドラマに登場した５１８番バスも実際に運行している路線だ。ここに頭の中の弾丸の手術という劇的な設定が加わった。元大統領のチ・ドゥソクは架空の人物である。ヘリ銃撃という歴史的事実と、これを特定の人物の物語としてどのように再構成したかは区別して考える必要があるわけだ。

白素娟（ペクソヨン）カトリック大教授は、歴史的題材が登場すること自体よりも、それを作品にどのように描き込んだかの方が重要だと説明した。白教授は光州事件を素材とした演劇の再現方式を分析した研究を発表している。

日本原作になかった内容を追加したという批判に対して白教授は「それだけで、特定の政治的意図があるとひとくくりに断定するのは難しい」とし、「歴史的事件が登場するという事実そのものよりも、その事件が人物と物語の流れの中にどれほど自然に溶け込み、説得力をもって表現されているかを中心に判断しなければならないと考える」と述べた。

（イ・スミン記者、10月28日付）