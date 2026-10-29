極めて危険な「戦作権」の独自行使【セゲイルボを読む】

与党「共に民主党」の金炳周議員が、国会国防委員会の国政監査で米国が戦時作戦統制権（戦作権）の韓国への移管に協力しなければ、独自の戦作権行使を宣言すると主張した。12月の韓米安保協議会議（ＳＣＭ）で戦作権移管時期を確定できなければ、一方的にでも宣言しようということだ。韓米同盟は眼中にもない極めて危険な発言だ。

2023年５月、韓国・京畿道抱川郡の射撃訓練場で行われた韓米合同の大規模実弾射撃訓練＝EPA時事

彼は韓米連合司令部副司令官まで務めた元陸軍大将であり、李在明大統領の国防政策特別補佐官ではないか。まず個人の見解なのか政府公式の立場なのかをはっきりさせなければならない。前後の見境のない配慮を欠いた彼の発言を聞くと、李大統領が果たしてバランスの取れた合理的な国防政策の助言を受けているのか疑わしい。

姜信哲国防部長官（大臣に相当）が10月26日、国政監査で「北朝鮮と戦争が起きた時、米軍は信じられるか」と発言したのも論議を招いた。国防部（省に相当）は韓米間の信頼を強調した発言だと釈明したが、同盟国に不要な誤解を招く軽率な表現だった。

戦作権移管の最終目的はよりしっかりした国家安全保障にある。韓米は２０１４年10月、期限を設けず、軍事的条件が満たされた時に移管することで合意している。その条件の核心は、韓国軍が韓米連合防衛を主導する能力を備え、北朝鮮の核・ミサイル脅威に対応する力量を備えることだ。同盟国との協議が意志通りにならないからと言って、一方的宣言で対立を煽（あお）ることは安保自傷行為と変わらない。

軍が24日、民間人出入統制線を無断で越えた30代の女性を２度も発見しながら逃した事件は、韓国軍の作戦遂行能力に疑問を抱かせる。最前方の一般前哨（ＧＯＰ）鉄柵の検知装備を切断して警報が鳴ったのに、最初の発見から20時間余りが過ぎてようやく捕まえたとは、開いた口が塞（ふさ）がらない。最前方の警戒態勢に抜け穴がありながら、戦作権の移管を急いで国民の安保不安を解消できるだろうか。

戦作権移管は政権の政治的成果のためのタイムスケジュールに合わせて推進してはならない。スローガンを声高に叫び、意志を誇示したからといって、実現するようなことでもない。北朝鮮の核脅威抑止力を米国の核の傘に依存する現実を考慮すれば、なおさらそうである。移管時期を決めることに拘（こだわ）るのではなく、隙のない警戒態勢と独自の作戦遂行能力を備えることが先だ。米国との異見を解消するどころか、無責任で性急な発言で戦作権移管を巡る対立を膨らませ、韓米同盟に亀裂を生じさせてはならない。まず国家安全保障を担当する者から言行に慎重を期してほしい。

（社説、10月28日付）