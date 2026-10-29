ＡＩメガネ摘発、教師に責任押し付け

大学修学能力試験（修能、大学入学共通テストに相当）を控えて、教育当局が「人工知能（ＡＩ）メガネ」など先端電子機器を利用した不正行為に注意するよう求めたことに対して、現場の教師団体から反発が続いている。

中国東部の杭州で開催されたメガネのプレゼンテーションイベントで、ＡＩメガネを装着した女性＝２０２５年11月13日（ＡＦＰ時事）

不正行為を阻止しなければならないという趣旨には共感しながらも、これらの機器を識別する手段と確認手続き、トラブル発生時に教師を保護するための対策なしに取り締まりの負担を現場に押し付けているという指摘だ。

ＡＩメガネはカメラなどを搭載し、スマートフォンを取り出さなくても写真・映像撮影などができる。

京畿道教師労組は26日、声明で「ＡＩメガネを確認するようにとの指示には、確認する時間と人材、判断手続きと責任も伴う」とし、「普通のメガネをかけた生徒が不要な疑いを受けたり、確認過程でのトラブルで他の受験生が被害を受けたりしないようにすることは教育当局の役割」と話した。

教育部（文部科学省に相当）が学校現場に配布した「２０２７年度の修能主要状況別対処要領シナリオ」によると、監督官はスマートメガネの着用が疑われる受験生にメガネを外して机の上に置くよう求め、これに応じない時は不正行為として処理する旨を伝えなければならない。スマートメガネ着用が疑われても、該当時限の終了後に確認しなければならないとしている。

全国教職員労働組合（全教組）は論評で教育部の指針を批判。スマートメガネを識別する装備と明確な判別基準が十分でない状況で、現場の監督官に機器識別と確認、受験生とのトラブル対応まで任せることは過度の負担に当たると指摘した。

韓国教育課程評価院は、試験中にスマートメガネを着用すれば試験は無効になり、１年間受験資格が停止されるとしている。

（キム・ドンファン記者、韓国セゲイルボ10月27日付）