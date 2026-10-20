正恩氏の次女登場？　先月、軍視察の写真にー北朝鮮

【ソウル上田勇実】先月20日、北朝鮮のミサイル総局が実施した極超音速弾頭を搭載したとみられる新型兵器の試験発射を金正恩総書記が視察した際、その様子を撮影した朝鮮中央通信の配信写真に十代前半とみられる女性が写っていたが、その人物は長女とされる〝ジュエ〟氏ではなく、その妹で正恩氏の次女であった可能性が一部で指摘されている。

９月20日、北朝鮮で実施された新型兵器の試験発射に立ち合った金正恩総書記（右）と娘の｜金主愛《キムジュエ》氏。朝鮮中通信が22日配信＝EPA時事

写真には、ミサイルの軌道などを示すモニターを見る正恩氏のすぐ隣に長袖の白い上着に黒のズボンをはき、ほほ笑む女性が立っている（写真左）。当初、日韓のメディアはこの女性を〝ジュエ〟氏と認識して報道。写真は解像度の関係で顔の部分をアップすると少しぼやけて見えるが、ほぼ同時期の〝ジュエ〟氏の横顔写真（同右の中央）と詳細に比べると、全体的な印象や眉の長さ、顔の輪郭、髪型などが若干異なるように見える。

８月16日、北朝鮮・平壌で開催された「朝鮮開放記念日」（日本統治からの解放記念日）の81周年を祝う水泳・飛び込み大会に出席した金正恩総書記（右）、娘の｜金主愛《キムジュエ》氏（中央）、妻の李雪主氏。朝鮮中央通信が17日配信＝EPA時事

９月20日、北朝鮮で実施された新型兵器の試験発射に立ち合った金正恩総書記（右）と娘の｜金主愛《キムジュエ》氏。朝鮮中通信が22日配信＝EPA時事

写真の中の女性は次女ではないかと指摘する在ソウル北朝鮮消息筋は20日、本紙に「友達も同志もなく寂しく過ごすジュエ氏を見た正恩氏が父親として気晴らしをさせたいと思い、自分の仕事場に連れて来ているとみられるが、そういう姉の姿を羨（うらや）ましく思った次女が、父親にせがんで自分も外に連れて行ってほしいと頼んだ可能性がある」と述べた。

次女（実在するか未確認）の名前や正確な生年月日は不明。韓国当局は〝ジュエ〟氏を「後継段階にある」と見ているが、仮に「次女説」が正しければ、今後、姉との関係や公務分担の有無などに関心が集まりそうだ。