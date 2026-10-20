米韓 朝鮮戦争後「最悪」に、同盟揺さぶる親北・李政権【NEWSクローズ・アップ】

李在明大統領の就任以降、ぎくしゃくしてきた米韓関係が最近さらに悪化している。目立つのは米国側の李政権に対する不信感で、根底には李政権の親北朝鮮色があるとみられる。アジア戦略で中国と共に北朝鮮を警戒する米国と、逆に中朝に融和的な李政権の溝は、そう簡単に埋まりそうにない。（ソウル上田勇実）

今年２月、韓国国会で開かれた情報委員会全体会議に出席した李鍾奭・国家情報院長（中央）＝EPA時事

■情報機関に不満

「韓米同盟の基礎となる相互防衛条約が朝鮮戦争休戦の翌年（１９５４年）に発効して以降この70年あまりの間、今ほど両国関係が悪かった時期はない」

韓国政府系シンクタンクの元トップは、米韓関係の現状をこう診断した。

米韓関係悪化の兆しは昨年からあった。李氏の初訪米（８月）時に出迎えの手薄さや一行の宿泊先などを巡り「冷遇された」との声が上がった。９月にはトランプ米大統領の移民締め出し政策の一環として米ジョージア州にある韓国企業の工場が強制捜査を受け、韓国人従業員約３００人が不法滞在や不法就労の疑いで拘束される事件も発生した。

その後、今年７月には韓国国民の２人に１人が利用していると言われる大手通販クーパンの顧客情報流出（昨年末）を巡り、米議会から韓国を批判する報告書が提出された。この事件が「本格的な関係悪化の発端」（南成旭・元国家安保戦略研究院長）になったと言われる。

米国側は、米国に親会社を持つ同社に対する韓国政府の過度な課徴金や、韓国情報機関である国家情報院が、流出した情報や機器の回収をクーパン側に迫った疑惑などを問題視。康京和・駐米韓国大使が急きょ帰国し、事態長期化の恐れを青瓦台に報告する異例の事態となった。

そして今月に入り、両国がいよいよ深刻な段階に突入していることが表面化した。ワシントンの駐米韓国大使館に派遣しようとした国情院職員に対するビザ発給と外交官としての身分承認を米国側が保留にしていることが発覚。その国情院のトップである李鍾?院長は、人工衛星で北朝鮮中枢を監視できるとされる米国防総省傘下の情報機関、国家地理空間情報局の視察を打診したが、断られたため訪米自体が取りやめになったと報じられた。

これに先立ち今年３月、鄭東泳統一相は国会答弁で北朝鮮のウラン濃縮施設の所在地として未公表だった北西部の「亀城（クソン）」に言及したことに米国が反発。それ以降、米国は韓国に対し機密情報の共有を中断したままだとされる。

■元北スパイに師事

米韓関係の悪化は、トランプ氏の無理な要求や米国側の事情にも原因がないとは言えない。ただ、それにしても多くのケースで韓国情報機関が関係しているのは単なる偶然なのか。保守系の最大手紙・朝鮮日報はこう指摘する。

「米国の不満が鄭東泳統一相の発言を引き金に、李鍾奭氏と国情院に集中している様子を見るにつけ、葛藤の本質は『交渉』ではなく『安保』にあると見ざるを得ない。同盟の本質を問題視しているのだ」（社説）

李鍾奭氏にはある疑惑がある。韓国メディアによると、李氏は大学在学中、当時、北朝鮮専門家の金南植氏に師事していたという。80年代後半、「北朝鮮学」を専攻していた大学院生たちに金南植氏を紹介するほど、二人の関係は近かった。

実は金南植氏は、１９６３年に北朝鮮から派遣され、検挙されたスパイ、金東満（本名）氏だった。金南植氏は検挙後、国内のスパイ摘発に協力することを条件に起訴猶予処分となったが、80年代後半から北朝鮮を称賛する主張を論文などの中で繰り返した。

２００５年に死去した際、その葬儀には北朝鮮の指導理念である主体思想に共鳴するＮＬ（民族解放）派の流れを汲（く）む革新系政治家たちがこぞって参列した。金氏を担当した国防省関係者によれば、「偽装転向したか、再び北朝鮮側と接触した可能性が指摘された」という。

有事指揮権など〝時限爆弾〟も

李鍾奭氏はその金南植氏から大きな影響を受けたとみられ、南北首脳会談の準備や学術交流、人道支援、金剛山・開城工業団地に関する協議などで十数回訪朝した。学者として執筆した論文は北朝鮮への理解を北朝鮮の立場に立ってアプローチする、いわゆる「内在的接近法」で終始一貫している。

こうした経歴から「李鍾奭氏が国情院長になったら、国情院は北朝鮮の対南連絡所に成り下がる恐れがある」（保守系野党「国民の力」関係者）という懸念が出ていたのも無理はない。

米韓の間には「理念的同質性を断絶させる時限爆弾」（前出の政府系シンクタンク元トップ）が幾つも残る。有事の際の作戦指揮権を米国側から韓国側に移譲させる、戦時作戦統制権の移譲は、抑止力低下が懸念される中、李氏が任期内の実現を目指している。合同軍事演習は形骸化が指摘され、対北拡大抑止も米韓の議題に上がらない状態が続けば、北朝鮮は何の心配もなく核保有国として周囲を威嚇し続けることになる。そうなれば日本にとって深刻な事態だ。

「ホワイトハウスとの高官協議が、もどかしくなるほどうまくいかない」（康駐米韓国大使）最近の米韓。このまま米国との亀裂を放置するのか、関係修復に向け閣僚などを交代させるのか。韓国にとって正念場だ。