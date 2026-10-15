二つの橋と北朝鮮の値打ち【セゲイルボを読む】

９月７日、北朝鮮とロシアを結ぶ豆満江自動車橋開通式が行われた。両国の国旗がかかった関門の前で爆竹が鳴り、官僚たちがテープカットをした。朝露両国の首相はオンラインで出席した。朝露密着を全世界に誇示する場面だった。

中国遼寧省丹東と北朝鮮北西部の新義州を結ぶ、未開通の「新鴨緑江大橋」＝今年３月、丹東（時事）

10月初め、北朝鮮と中国を結ぶ新鴨緑江大橋も開通式を行うという話が出回った。中国丹東と北朝鮮の新義州を結ぶ長さ約３㌔㍍、往復４車線の橋は２０１４年に完工したが、北朝鮮側の接続道路と通関施設が整わず、12年近く放置された。その後、６月に習近平中国国家主席の訪朝以後、再び動き始めた。丹東在住の韓国人、外交消息筋らは皆、朝中国交正常化77周年の10月６日に開通式が行われると予想していたが、結局行われなかった。

現場では「セレモニーがなかっただけで、既に道は開通している」と言う。実際に先月20日から大型貨物車が行き来し始めた。税関・出入国検査場も運営中で、周辺に貿易会社やビジネスの拠点が集まっている。朝中貿易も回復した。８月の貿易額は前年同月比30・９％増、国連安保理対北制裁が本格化した２０１７年以降、８月としては最高値だ。

それだけに疑問は一層深まる。なぜ開通式をしないのか。豆満江自動車橋は華々しい開通式で朝露関係の今を見せたのに、新鴨緑江大橋にはまだそのような場面がない。

北朝鮮と中国の間にはわだかまりが残っている。中国は２００６年、北朝鮮が１回目の核実験をした後に安保理で採択された対北制裁に参加してきた。17年にはもっと強力な制裁決議も通過した。常任理事国で核拡散防止条約（ＮＰＴ）体制の公認核保有国でもある中国は、北朝鮮の制裁緩和要求を受け入れる立場ではない。新鴨緑江大橋が12年近く眠っていたのには、このような政治的なやりにくさも根底にあった。

朝中間の亀裂にロシアが割り込んだ。ウクライナ戦争に苦しむロシアに北朝鮮は武器と兵力を支援した。これに対しロシアは食糧、石油、外貨、軍事技術協力の可能性で答えた。朝露関係は冷戦以降で最も緊密な段階へと格上げされた。

このありがたくない変化に中国が動いた。昨年９月、抗日戦勝利80周年閲兵式で習主席と金正恩北朝鮮党総書記、ウラジーミル・プーチン露大統領は天安門の壇上に並んで３国の団結を誇示した。今年４月には王毅中国外相が平壌を訪れ、６月には習主席が７年ぶりに訪朝し、両国の友好と交流・協力強化を強調した。表では結束を叫んだが、裏では微妙な三角関係が働いていた。積極的なのは中国側だった。

注目すべき点は、このような構図が朝中露の中で終わらないという点だ。ドナルド・トランプ米大統領は「今年中に金総書記と会うだろう」と話し、日本の高市早苗首相も朝日首脳会談の手配をトランプ大統領に要請したという。韓国も一貫して北朝鮮との対話を望んでいる。朝中露韓米日のうち５国がそれぞれの理由で北朝鮮を眺める構図だ。かつて北朝鮮の〝値打ち〟がこんなに上がったことがあったか。

しかし、四方からラブコールを受ける北朝鮮に、韓国が送るさまざまな提案がどれほど切実に響くかは疑問だ。私たちはどんな手札で北朝鮮と向き合えるのか。これに答えなければ、韓国は朝鮮半島問題の当事者ではなく、見物人になってしまう可能性がある。「韓国が（朝鮮戦争時の）〝洛東江の孤立無援〟の身になるか心配」というある丹東在住韓国人の言葉がソウルに向けた警告として聞こえる理由だ。

（キム・ヒウォン北京特派員、10月12日付）

※同橋は15日に開通式が行われた。