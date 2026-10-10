トップ国際朝鮮半島中国〝文化工作〟が浸透？―韓国映画「暗殺者（たち）」 巨額投資でコンテンツ左右 朝鮮半島 中国〝文化工作〟が浸透？―韓国映画「暗殺者（たち）」 巨額投資でコンテンツ左右 タグTOP NEWSワールドスコープ会員向け 2026年10月10日 10時11分 By 上田 勇実 XLINEFacebookEmailPrint 先月23日に韓国で封切りされた映画「暗殺者（たち）」を巡り、中国資本の影響下で制作された結果、内容に事実を歪曲する部分が含まれているとの批判が上がった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事「北核57個」の衝撃 米国と連携強化で抑止 【論壇時評】 人気記事 朝鮮半島 人口減少時代のＫ防衛産業 青年減と戦争の変化に対応 【論壇時評】 朝鮮半島 信任受けた高市氏、国政運営に「翼」 右傾化加速する懸念も 朝鮮半島 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】長生炭鉱水没事故から84年 日韓の温度差浮き彫り 朝鮮半島 日韓の傷を家族愛で縫合した40年 日本人の嫁の献身的生活 朝鮮半島 日韓経済共同体の可能性 歴史問題を〝管理〟できるか 元駐日韓国大使の提言 朝鮮半島 韓国開票、台湾との違い 「用紙不足」のほか機器故障も 【論壇時評】 朝鮮半島 北を「朝鮮」と呼ばない理由 北の「２国家」論を左派政権が追認 独立認めれば統一の根拠失う 朝鮮半島 ノーベル賞受賞、羨ましがることなのか 創意的基礎研究に長期支援を 新着記事 朝鮮半島 「北核57個」の衝撃 米国と連携強化で抑止 【論壇時評】 朝鮮半島 映画「暗殺者（たち）」を巡る論争 表現の自由か歴史捏造か 【論壇時評】 朝鮮半島 「祖国の無窮の栄光」と兵役特例【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 「統一必要なし」心変わりした20代30代【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 「習近平」襲撃後すぐに中国へ出国 朝鮮半島 南北が互いの名を呼び合うこと【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 ベネチアを魅了した李滄東監督【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 人口減少時代のＫ防衛産業 青年減と戦争の変化に対応 【論壇時評】 TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視