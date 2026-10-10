トップ国際朝鮮半島中国〝文化工作〟が浸透？―韓国映画「暗殺者（たち）」　巨額投資でコンテンツ左右
朝鮮半島

中国〝文化工作〟が浸透？―韓国映画「暗殺者（たち）」　巨額投資でコンテンツ左右

By 上田 勇実

先月23日に韓国で封切りされた映画「暗殺者（たち）」を巡り、中国資本の影響下で制作された結果、内容に事実を歪曲する部分が含まれているとの批判が上がった。【...全文を読む】

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