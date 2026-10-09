トップ国際朝鮮半島「北核57個」の衝撃 米国と連携強化で抑止 【論壇時評】 朝鮮半島 「北核57個」の衝撃 米国と連携強化で抑止 【論壇時評】 タグ会員向け論壇時評 2026年10月9日 13時15分 By 岩崎 哲 XLINEFacebookEmailPrint ８月、韓国に衝撃が走った。トランプ米大統領が「北朝鮮には57発の核兵器がある」と明らかにしたからだ。「こんな状況を許すべきではなかった」と付け加えた。さらに10月には「１１２発」とまで発言した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事映画「暗殺者（たち）」を巡る論争 表現の自由か歴史捏造か 【論壇時評】 人気記事 朝鮮半島 「祖国の無窮の栄光」と兵役特例【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 米国の「韜光養晦」と首脳会談 管理型対中関係を確認へ 朝鮮半島 信任受けた高市氏、国政運営に「翼」 右傾化加速する懸念も 朝鮮半島 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】長生炭鉱水没事故から84年 日韓の温度差浮き彫り 朝鮮半島 「習近平」襲撃後すぐに中国へ出国 朝鮮半島 朝米中を誘い込む外交力があるか【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 戦作権の移管後がより重要だ【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 高市自民大勝 韓国の見方 党内スペクトルの広さに注目 新着記事 朝鮮半島 映画「暗殺者（たち）」を巡る論争 表現の自由か歴史捏造か 【論壇時評】 朝鮮半島 「祖国の無窮の栄光」と兵役特例【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 「統一必要なし」心変わりした20代30代【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 「習近平」襲撃後すぐに中国へ出国 朝鮮半島 南北が互いの名を呼び合うこと【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 ベネチアを魅了した李滄東監督【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 人口減少時代のＫ防衛産業 青年減と戦争の変化に対応 【論壇時評】 朝鮮半島 士官学校統合の問題点 李在明政権の「内乱清算」 【論壇時評】 TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視