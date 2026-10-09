トップ国際朝鮮半島「北核57個」の衝撃　米国と連携強化で抑止　【論壇時評】
朝鮮半島

「北核57個」の衝撃　米国と連携強化で抑止　【論壇時評】

By 岩崎 哲

８月、韓国に衝撃が走った。トランプ米大統領が「北朝鮮には57発の核兵器がある」と明らかにしたからだ。「こんな状況を許すべきではなかった」と付け加えた。さらに10月には「１１２発」とまで発言した。【...全文を読む】

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