トップ国際朝鮮半島映画「暗殺者（たち）」を巡る論争　表現の自由か歴史捏造か　【論壇時評】
朝鮮半島

映画「暗殺者（たち）」を巡る論争　表現の自由か歴史捏造か　【論壇時評】

By 岩崎 哲

韓国映画を巡って大議論が起きている。１９７４年８月15日、ソウルで発生した朴正熙大統領夫人の陸英修女史銃撃殺害事件、いわゆる「文世光事件」を題材にした「暗殺者（たち）」（今年９月23日封切り）である。「暗殺者」の後に敢（あ）えて「たち」を括（かっ）弧（こ）に入れて複数形にしたところがこの映画のミソであり、議論の焦点だ。【...全文を読む】

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