トップ国際朝鮮半島「祖国の無窮の栄光」と兵役特例【セゲイルボを読む】
朝鮮半島

「祖国の無窮の栄光」と兵役特例【セゲイルボを読む】

By セゲイルボ

１９７６年７月31日、カナダ・モントリオール五輪大会のレスリングフリースタイル62㌔㌘級で梁正模（ヤンジョンモ）が大韓民国初の五輪金メダルを獲得し、最初の兵役特例の対象となった。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事「統一必要なし」心変わりした20代30代【セゲイルボを読む】
次の記事映画「暗殺者（たち）」を巡る論争　表現の自由か歴史捏造か　【論壇時評】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »