トップ国際朝鮮半島「統一必要なし」心変わりした20代30代【セゲイルボを読む】
朝鮮半島

「統一必要なし」心変わりした20代30代【セゲイルボを読む】

By セゲイルボ

韓国国民10人のうち４人だけが「統一が必要だ」と考えているという研究結果が出た。【...全文を読む】

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