トップ国際朝鮮半島「統一必要なし」心変わりした20代30代【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 「統一必要なし」心変わりした20代30代【セゲイルボを読む】 タグ会員向け韓国紙セゲイルボを読む 2026年10月2日 06時35分 By セゲイルボ XLINEFacebookEmailPrint 韓国国民10人のうち４人だけが「統一が必要だ」と考えているという研究結果が出た。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事「習近平」襲撃後すぐに中国へ出国 人気記事 朝鮮半島 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】正恩氏 拉致解決承諾か 北朝鮮内部文書「政府認定12人の大部分生存」ロシア派兵前、外貨不足で 朝鮮半島 【連載】続韓国保守は再起できるか（下）６月地方選「惨敗」予想も 「権力の化身」李氏相手に萎縮 朝鮮半島 ホルムズ派兵準備、韓米同盟の信頼回復の契機に【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 台湾は「一つの中国」原則守るのに… 「韓・朝関係」受け入れた統一相 朝鮮半島 沸き立つスタバ「タンクデー」論争 韓国の国民感情を刺激 朝鮮半島 【韓国紙】３月より静かな雰囲気の首脳会談 朝鮮半島 北朝鮮 金ジュエ氏後継説再び 韓国当局「内定段階」 朝鮮半島 香港「雨傘革命」と投票用紙不足 無能な選管が参政権剥奪 新着記事 朝鮮半島 「習近平」襲撃後すぐに中国へ出国 朝鮮半島 南北が互いの名を呼び合うこと【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 ベネチアを魅了した李滄東監督【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 人口減少時代のＫ防衛産業 青年減と戦争の変化に対応 【論壇時評】 朝鮮半島 士官学校統合の問題点 李在明政権の「内乱清算」 【論壇時評】 朝鮮半島 ホルムズ派兵準備、韓米同盟の信頼回復の契機に【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 北朝鮮、米朝首脳会談に３条件 トランプ氏の本気度を疑問視 朝鮮半島 【寄稿】北と特別な関係築いた家庭連合、韓国政府は南北和解へ連携を TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視