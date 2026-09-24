トップ国際朝鮮半島南北が互いの名を呼び合うこと【セゲイルボを読む】
朝鮮半島

南北が互いの名を呼び合うこと【セゲイルボを読む】

By セゲイルボ

１９４８年「朝鮮半島唯一の合法政府」を自負した大韓民国は、北朝鮮を「北塊」と悪魔化し、冷戦時代の小中高校の教科書では「北朝鮮共産集団」という用語が支配した。【...全文を読む】

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