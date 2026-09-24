トップ国際朝鮮半島南北が互いの名を呼び合うこと【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 南北が互いの名を呼び合うこと【セゲイルボを読む】 タグ会員向け韓国紙セゲイルボを読む 2026年9月25日 07時14分 By セゲイルボ XLINEFacebookEmailPrint １９４８年「朝鮮半島唯一の合法政府」を自負した大韓民国は、北朝鮮を「北塊」と悪魔化し、冷戦時代の小中高校の教科書では「北朝鮮共産集団」という用語が支配した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ベネチアを魅了した李滄東監督【セゲイルボを読む】 人気記事 朝鮮半島 ホルムズ派兵準備、韓米同盟の信頼回復の契機に【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 沸き立つスタバ「タンクデー」論争 韓国の国民感情を刺激 朝鮮半島 【寄稿】北と特別な関係築いた家庭連合、韓国政府は南北和解へ連携を 朝鮮半島 台湾海峡に出没した「下関亡霊」 対立深まる中国と日本 朝鮮半島 強大国により動揺する国際秩序 中堅国連帯の動きが拡大 朝鮮半島 ノーベル賞受賞、羨ましがることなのか 創意的基礎研究に長期支援を 朝鮮半島 台湾は「一つの中国」原則守るのに… 「韓・朝関係」受け入れた統一相 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 新着記事 朝鮮半島 ベネチアを魅了した李滄東監督【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 人口減少時代のＫ防衛産業 青年減と戦争の変化に対応 【論壇時評】 朝鮮半島 士官学校統合の問題点 李在明政権の「内乱清算」 【論壇時評】 朝鮮半島 ホルムズ派兵準備、韓米同盟の信頼回復の契機に【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 北朝鮮、米朝首脳会談に３条件 トランプ氏の本気度を疑問視 朝鮮半島 【寄稿】北と特別な関係築いた家庭連合、韓国政府は南北和解へ連携を 朝鮮半島 米朝対話「米軍遺骨発掘」契機になるか【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 戦作権の移管後がより重要だ【セゲイルボを読む】 TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視