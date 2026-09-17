ベネチアを魅了した李滄東監督【セゲイルボを読む】

「労働が消えていく時代、人と人の関係が断たれていく時代に、私は映画で何ができるのか、映画が何をすべきかを問うためにこの映画を作りました」

これは映画「もしもの愛」（原題「可能な愛」）で12日（現地時間）閉幕したベネチア国際映画祭で審査員大賞（銀獅子賞）を手にした李滄東（イチャンドン）監督（72）の受賞所感だ。

12日、第83回ベネチア国際映画祭の閉会式後、レッドカーペットでフォトコールに応じる李滄東監督＝AFP時事

韓国映画が同映画祭のコンペティション部門で賞を受けたのは、２０１２年に金基徳（キムギドク）監督の「嘆きのピエタ」が金獅子賞を受けて以来14年ぶりで、審査員大賞は今回が初めてだ。

作品は、裕福な夫（チョ・インソン＝趙寅成）を持つドキュメンタリー監督（チョ・ヨジョン＝趙汝貞）が作品制作のために、解雇された労働者夫婦（ソル・ギョング＝薛景求、チョン・ドヨン＝全度★〈女へんに幵〉）と出会い、彼らを使うことで他人の苦痛を再現し消費する裕福な夫婦の行為を問う、というもの。

審査員である香港映画の巨匠、ジョニー・トー監督は「映画に盛り込まれた全てのディテールが好きだ。自分では逆立ちしても撮れない」と称賛した。李監督は、２００２年の映画「オアシス」でベネチア国際映画祭監督賞と共に、ムン・ソリ（文素利）が新人俳優賞を受賞して以来、２００７年「シークレット・サンシャイン」（原題「密陽」）でカンヌ国際映画祭女優賞（チョン・ドヨン）および２０１０年「ポエトリー アグネスの詩」（原題「詩」）でカンヌ国際映画祭脚本賞を受賞した。これに続き、今回、審査員大賞まで受賞し、韓国映画界の巨匠であることを世界に知らしめた。

李監督が芸術の旅を始めたのは映画ではなく文学だった。１９５４年に大邱で生まれた彼は、高校国語教師として在職していた１９８３年、中編小説「戦利」が東亜日報新春文芸に選ばれ、小説家として登壇、さまざまな小説を書いた。

１９９３年映画「あの島に行きたい」の脚本と助監督を務め、映画界に入った彼は１９９７年ハン・ソッキュ（韓石圭）主演の「グリーンフィッシュ」で監督としてデビューした。以後、「ペパーミント・キャンディー」（２０００年）から「バーニング」（18年）まで、珠玉の作品を通じて代表的な作家主義監督として確固たる地位を築いた。

李監督は盧武鉉大統領時代の２００３年から04年まで、初代文化観光部長官を歴任するという意外な経歴も見せた。「この賞をくださったのは、その問いを続けよという意味だと思います」と明言した李監督。長髪が印象的な彼が次の映画で私たちに何を問うだろうか。今から気になる。

（金容出（キムヨンチュル）論説委員、９月15日付）