トップ国際朝鮮半島人口減少時代のＫ防衛産業　青年減と戦争の変化に対応　【論壇時評】
朝鮮半島

人口減少時代のＫ防衛産業　青年減と戦争の変化に対応　【論壇時評】

By 岩崎 哲

　「月刊中央」（９月号）で現代経済研究所のホン・ジュンピョ・シニア研究委員が「人口減少時代のＫ防衛産業の未来」を書いている。Ｋ防衛産業とは韓国の武器生産と輸出を担う企業群のこと。日本のように武器輸出で厳しいルールが残る国と違い、韓国は戦車、自走砲、多連装ロケットなどを世界市場で売っており、コリアの「Ｋ」を冠して「Ｋ防産」と呼ぶ。【...全文を読む】

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