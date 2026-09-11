トップ国際朝鮮半島士官学校統合の問題点　李在明政権の「内乱清算」　【論壇時評】
朝鮮半島

士官学校統合の問題点　李在明政権の「内乱清算」　【論壇時評】

By 岩崎 哲

韓国で陸軍士官学校が槍玉（やりだま）に挙がっている。攻撃しているのは李在明左派政権だ。まるで韓国の民主主義の発展を阻む「諸悪の根源」のように批判している。そして、その矛先は陸士だけではなく、海軍、空軍の士官学校にも向けられ、これら３士官学校を統合して「統合国軍士官学校」にしてしまおうという議論が進められているのだ。【...全文を読む】

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