トップ国際朝鮮半島士官学校統合の問題点 李在明政権の「内乱清算」 【論壇時評】 朝鮮半島 士官学校統合の問題点 李在明政権の「内乱清算」 【論壇時評】 タグ会員向け論壇時評 2026年9月11日 12時15分 By 岩崎 哲 XLINEFacebookEmailPrint 韓国で陸軍士官学校が槍玉（やりだま）に挙がっている。攻撃しているのは李在明左派政権だ。まるで韓国の民主主義の発展を阻む「諸悪の根源」のように批判している。そして、その矛先は陸士だけではなく、海軍、空軍の士官学校にも向けられ、これら３士官学校を統合して「統合国軍士官学校」にしてしまおうという議論が進められているのだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ホルムズ派兵準備、韓米同盟の信頼回復の契機に【セゲイルボを読む】次の記事人口減少時代のＫ防衛産業 青年減と戦争の変化に対応 【論壇時評】 人気記事 朝鮮半島 Ｋカルチャーのルーツはソウル五輪 インフラや財政基盤を残す 朝鮮半島 台湾海峡に出没した「下関亡霊」 対立深まる中国と日本 朝鮮半島 【連載】続韓国保守は再起できるか（下）６月地方選「惨敗」予想も 「権力の化身」李氏相手に萎縮 朝鮮半島 韓日が海上捜索・救難共同訓練へ 混乱する国際情勢の中で再開 朝鮮半島 「ヘル朝鮮」の青年に希望を与えよう 人を生かすシステムづくりを 朝鮮半島 朝米中を誘い込む外交力があるか【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 サムスン電子騒動が波紋 ストの連鎖に警戒広がる 韓国 朝鮮半島 沸き立つスタバ「タンクデー」論争 韓国の国民感情を刺激 新着記事 朝鮮半島 人口減少時代のＫ防衛産業 青年減と戦争の変化に対応 【論壇時評】 朝鮮半島 ホルムズ派兵準備、韓米同盟の信頼回復の契機に【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 北朝鮮、米朝首脳会談に３条件 トランプ氏の本気度を疑問視 朝鮮半島 【寄稿】北と特別な関係築いた家庭連合、韓国政府は南北和解へ連携を 朝鮮半島 米朝対話「米軍遺骨発掘」契機になるか【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 戦作権の移管後がより重要だ【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 朝米中を誘い込む外交力があるか【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 尹氏憎しで陸士叩き ３士官学校統合を強行か 韓国・李政権 TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視