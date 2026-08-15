トップ国際朝鮮半島尹氏憎しで陸士叩き　３士官学校統合を強行か　韓国・李政権
朝鮮半島

尹氏憎しで陸士叩き　３士官学校統合を強行か　韓国・李政権

By 上田 勇実

韓国の李在明大統領が公約に掲げ、今年に入って急ピッチに進められている陸軍・海軍・空軍の各士官学校の統合が、実は尹錫悦前大統領による非常戒厳令への報復が動機になっていることが判明し、波紋が広がっている。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事韓国開票、台湾との違い　「用紙不足」のほか機器故障も

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »