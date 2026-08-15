トップ国際朝鮮半島尹氏憎しで陸士叩き ３士官学校統合を強行か 韓国・李政権 朝鮮半島 尹氏憎しで陸士叩き ３士官学校統合を強行か 韓国・李政権 タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け 2026年8月15日 19時50分 By 上田 勇実 XLINEFacebookEmailPrint 韓国の李在明大統領が公約に掲げ、今年に入って急ピッチに進められている陸軍・海軍・空軍の各士官学校の統合が、実は尹錫悦前大統領による非常戒厳令への報復が動機になっていることが判明し、波紋が広がっている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事韓国開票、台湾との違い 「用紙不足」のほか機器故障も 人気記事 朝鮮半島 歴史問題を外交の武器にするな 対馬は誰の土地なのか 朝鮮半島 【連載】続韓国保守は再起できるか（中）「尹アゲイン」巡り保守分裂 司法掌握され政権交代悲観論 朝鮮半島 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】長生炭鉱水没事故から84年 日韓の温度差浮き彫り 朝鮮半島 北、憲法に領土条項新設 「２国家論」攻勢に備えを【韓国紙】 朝鮮半島 日韓経済共同体の可能性 歴史問題を〝管理〟できるか 元駐日韓国大使の提言 朝鮮半島 出自より能力重視で国は強くなる 朝鮮半島 「堂々外交」と「実用外交」が俎上に 李在明政権発足から１年 朝鮮半島 信任受けた高市氏、国政運営に「翼」 右傾化加速する懸念も 新着記事 朝鮮半島 韓国開票、台湾との違い 「用紙不足」のほか機器故障も 朝鮮半島 日韓経済共同体の可能性 歴史問題を〝管理〟できるか 元駐日韓国大使の提言 朝鮮半島 ロボットカフェと低価格カフェ【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 朝鮮戦争戦没者ら称え国際会議 今も続く遺骨捜索 米ワシントン 朝鮮半島 【講演】「粛清と革命」が進む韓国政治、脅かされる三権分立 本紙編集委員 上田勇実 朝鮮半島 ＢＴＳにグラミーは必要ない【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 露派兵１万～２万５千人か―北朝鮮検討 朝鮮半島 韓国と米国の不正選挙論【セゲイルボを読む】 TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視