トップ国際朝鮮半島韓国開票、台湾との違い　「用紙不足」のほか機器故障も
朝鮮半島

韓国開票、台湾との違い　「用紙不足」のほか機器故障も

By 岩崎 哲

　韓国で６月３日に行われた統一地方選と国政補選で、一部の投票所では投票用紙が不足する事態が起こった。選挙管理委員会の不手際で投票できなかったり諦めたりした有権者が続出した。用紙が不足した中に有力な保守候補の投票所が含まれていたことから、保守陣営は「投票権の侵害」「不正選挙」と反発、選挙不信が拡大し「再選挙」を求めるデモが続けられている。【...全文を読む】

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