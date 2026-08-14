トップ国際朝鮮半島日韓経済共同体の可能性　歴史問題を〝管理〟できるか　元駐日韓国大使の提言
朝鮮半島

日韓経済共同体の可能性　歴史問題を〝管理〟できるか　元駐日韓国大使の提言

By 岩崎 哲

　日韓関係が最悪だった頃、駐日韓国大使館関係者が「東京の韓国大使館員は外務省の情報が取れず、本国（ソウル）はワシントンで日本の情報を取っている」と言っていたことがある。わざわざワシントンの国務省で東京の情報を入手し、ソウルに伝えていたというのだ。東京で、あるいはソウルで、それぞれの大使館員は任地国の情報を入手しづらかったという話だ。【...全文を読む】

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