トップ国際朝鮮半島日韓経済共同体の可能性 歴史問題を〝管理〟できるか 元駐日韓国大使の提言 朝鮮半島 日韓経済共同体の可能性 歴史問題を〝管理〟できるか 元駐日韓国大使の提言 タグTOP NEWS2会員向け論壇時評 2026年8月14日 18時30分 By 岩崎 哲 XLINEFacebookEmailPrint 日韓関係が最悪だった頃、駐日韓国大使館関係者が「東京の韓国大使館員は外務省の情報が取れず、本国（ソウル）はワシントンで日本の情報を取っている」と言っていたことがある。わざわざワシントンの国務省で東京の情報を入手し、ソウルに伝えていたというのだ。東京で、あるいはソウルで、それぞれの大使館員は任地国の情報を入手しづらかったという話だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ロボットカフェと低価格カフェ【セゲイルボを読む】次の記事韓国開票、台湾との違い 「用紙不足」のほか機器故障も 人気記事 朝鮮半島 【韓国紙】３月より静かな雰囲気の首脳会談 朝鮮半島 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】正恩氏 拉致解決承諾か 北朝鮮内部文書「政府認定12人の大部分生存」ロシア派兵前、外貨不足で 朝鮮半島 北、憲法に領土条項新設 「２国家論」攻勢に備えを【韓国紙】 朝鮮半島 宗教解散の法整備発言「撤回を」 韓国のキリスト教団体が訴え 朝鮮半島 民心から益々遠ざかる「国民の力」 与党の暴走になす術なし 朝鮮半島 台湾海峡に出没した「下関亡霊」 対立深まる中国と日本 朝鮮半島 沸き立つスタバ「タンクデー」論争 韓国の国民感情を刺激 朝鮮半島 台湾海峡は朝鮮半島の平和に直結 駐韓台北代表部代表に聞く 新着記事 朝鮮半島 韓国開票、台湾との違い 「用紙不足」のほか機器故障も 朝鮮半島 ロボットカフェと低価格カフェ【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 朝鮮戦争戦没者ら称え国際会議 今も続く遺骨捜索 米ワシントン 朝鮮半島 【講演】「粛清と革命」が進む韓国政治、脅かされる三権分立 本紙編集委員 上田勇実 朝鮮半島 ＢＴＳにグラミーは必要ない【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 露派兵１万～２万５千人か―北朝鮮検討 朝鮮半島 韓国と米国の不正選挙論【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 半導体工場よりも重要なのは人 TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視