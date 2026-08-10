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朝鮮半島

朝鮮戦争戦没者ら称え国際会議　今も続く遺骨捜索　米ワシントン

By 編集部

１９５０～53年の朝鮮戦争には約１８０万人の米国人が従軍し、そのうち３万６０００人以上が、地球の反対側の国のために命を落とした。多くはその国名すら知らなかった。【...全文を読む】

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