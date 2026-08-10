トップ国際朝鮮半島朝鮮戦争戦没者ら称え国際会議 今も続く遺骨捜索 米ワシントン 朝鮮半島 朝鮮戦争戦没者ら称え国際会議 今も続く遺骨捜索 米ワシントン タグ会員向け 2026年8月10日 09時06分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint １９５０～53年の朝鮮戦争には約１８０万人の米国人が従軍し、そのうち３万６０００人以上が、地球の反対側の国のために命を落とした。多くはその国名すら知らなかった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事【講演】「粛清と革命」が進む韓国政治、脅かされる三権分立 本紙編集委員 上田勇実 人気記事 朝鮮半島 【連載】続韓国保守は再起できるか（下）６月地方選「惨敗」予想も 「権力の化身」李氏相手に萎縮 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 出自より能力重視で国は強くなる 朝鮮半島 光化門広場、週末ごとに大混雑 デモや集会で騒音・罵声 朝鮮半島 【連載】続韓国保守は再起できるか（中）「尹アゲイン」巡り保守分裂 司法掌握され政権交代悲観論 朝鮮半島 奢られたときの心得 韓国から 朝鮮半島 【韓国紙】「南北統一」自由民主主義統一こそ北同胞生かす道 朝鮮半島 北を「朝鮮」と呼ばない理由 北の「２国家」論を左派政権が追認 独立認めれば統一の根拠失う 新着記事 朝鮮半島 【講演】「粛清と革命」が進む韓国政治、脅かされる三権分立 本紙編集委員 上田勇実 朝鮮半島 ＢＴＳにグラミーは必要ない【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 露派兵１万～２万５千人か―北朝鮮検討 朝鮮半島 韓国と米国の不正選挙論【セゲイルボを読む】 朝鮮半島 半導体工場よりも重要なのは人 朝鮮半島 韓国、朝鮮総連との接触緩和へ 北の対南工作に弾み 朝鮮半島 出自より能力重視で国は強くなる 朝鮮半島 台湾危機への軍派遣に反対６割 Ｇ２と朝鮮半島 TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視