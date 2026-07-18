トップ国際朝鮮半島韓国、朝鮮総連との接触緩和へ 北の対南工作に弾み 朝鮮半島 韓国、朝鮮総連との接触緩和へ 北の対南工作に弾み タグTOP NEWS2ワールドスコープ会員向け北朝鮮 2026年7月18日 10時07分 By 上田 勇実 XLINEFacebookEmailPrint 韓国の李在明政権はこのほど、韓国人が在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）関係者との接触時に義務付けられていた事前申告を廃止する方針を明らかにした。朝鮮総連は過去にも北朝鮮側にオルグされた韓国人活動家と日本で密かに接触していた事実が確認されており、専門家らは朝鮮総連を介した北朝鮮による工作に弾みがつく恐れがあると警戒している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事出自より能力重視で国は強くなる 人気記事 朝鮮半島 「正しい政治」とは何か 「政治の長兄」が語る民主主義 朝鮮半島 【ＮＥＷＳクローズ・アップ】長生炭鉱水没事故から84年 日韓の温度差浮き彫り 朝鮮半島 日韓の傷を家族愛で縫合した40年 日本人の嫁の献身的生活 朝鮮半島 イラン戦争と韓国 真の同盟見せる機会逃す 野党は「弱腰外交」と非難 朝鮮半島 信任受けた高市氏、国政運営に「翼」 右傾化加速する懸念も 朝鮮半島 北を「朝鮮」と呼ばない理由 北の「２国家」論を左派政権が追認 独立認めれば統一の根拠失う 朝鮮半島 台湾危機への軍派遣に反対６割 Ｇ２と朝鮮半島 朝鮮半島 ホワイトハウスまで乗り出したクーパン論争 通商摩擦に発展させてはならない 新着記事 朝鮮半島 出自より能力重視で国は強くなる 朝鮮半島 台湾危機への軍派遣に反対６割 Ｇ２と朝鮮半島 朝鮮半島 北を「朝鮮」と呼ばない理由 北の「２国家」論を左派政権が追認 独立認めれば統一の根拠失う 朝鮮半島 ホワイトハウスまで乗り出したクーパン論争 通商摩擦に発展させてはならない 朝鮮半島 若者は「警戒」、政府は“片思い” 韓国の対北認識 朝鮮半島 中国がＷ杯を楽しむ方法 朝鮮半島 「紫色」に染まった釜山の残念さ 市が公演の価値を過小評価？ 朝鮮半島 非核化を押し退けた朝中首脳会談 より精緻な「リスク管理」を TOP記事（全期間） 朝鮮半島 【韓国紙】真の「首都」に成り切れない世宗市 朝鮮半島 【韓国紙】「韓日歌王戦」に見る双方向の文化交流 朝鮮半島 宗教指導者ら、韓鶴子総裁の釈放求める 韓国ソウルで約50人が会見 朝鮮半島 尹氏の「親日」姿勢はなぜ 日韓首脳会談 北挑発などで安保連携急ぐ 朝鮮半島 【韓国紙】観相師が見た大統領候補夫人の運勢 朝鮮半島 いま韓国は「粛清・革命」中 憲法無視、まるで「李在明教示」中朝式民主主義へ邁進か？ 朝鮮半島 【韓国紙】中国の“歴史歪曲” 引き続き注目を 恣意的に編集した年表掲示 朝鮮半島 韓国刑法改正案 中国批判で懲役５年も 親中・李氏に与党忖度か “極右”学生の暴言を問題視