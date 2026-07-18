トップ国際朝鮮半島韓国、朝鮮総連との接触緩和へ　北の対南工作に弾み
朝鮮半島

韓国、朝鮮総連との接触緩和へ　北の対南工作に弾み

By 上田 勇実

韓国の李在明政権はこのほど、韓国人が在日本朝鮮人総連合会（朝鮮総連）関係者との接触時に義務付けられていた事前申告を廃止する方針を明らかにした。朝鮮総連は過去にも北朝鮮側にオルグされた韓国人活動家と日本で密かに接触していた事実が確認されており、専門家らは朝鮮総連を介した北朝鮮による工作に弾みがつく恐れがあると警戒している。【...全文を読む】

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